Z Holdings Corporation est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - exploitation de portails de commerce électronique (69,5% du CA) : notamment exploitation des sites marchands Yahoo! Japan Shopping, PayPay Mall, ASKUL, Lohaco, Zozotown, Line Friends et Line Gift. En outre, le groupe exploite des plateformes d'enchères en ligne (Yahuoku!, PayPay Flea Market, etc.), de réservation d'hôtels et de voyages en ligne (Yahoo! Japan Travel, Ikyu Travel, etc.) et de paiement électronique et de services financiers (PayPay Card, PayPay Bank, LINE Securities, etc.) ; - prestations de services médias (28,2%) : prestations de services publicitaires et de marketing sur Internet, exploitation de portails généralistes fournissant des outils et des services Internet (moteurs de recherche, courriers électroniques, forums de discussion, agenda électronique, messagerie instantanée, etc.), et des contenus (livres électroniques, contenus vidéos, annuaires thématiques, actualités, etc.) ; - autres (2,3%).

Secteur Internet