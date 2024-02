Zijin Mining Group Company Limited est spécialisé dans l'exploration et l'exploitation de mines d'or et de métaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - or (45,1%) : notamment lingots d'or et concentrés d'or (319,3 tonnes produites en 2021) ; - cuivre (24,3%) : cuivre électrodéposé, cathode de cuivre et concentrés de cuivre (1 205,5 kt produites) ; - concentrés de métaux (3,8%) : concentrés de zinc, de tungstène, de plomb et de fer ; - zinc (2,9%) : notamment lingots de zinc ; - autres (23,9%) : acide sulfurique, plaques de cuivre, d'argent, de fer, etc. 79% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Or