Zynex, Inc. développe, fabrique, commercialise et vend des dispositifs médicaux utilisés pour le traitement de la douleur et la rééducation, ainsi que des systèmes non invasifs de surveillance des fluides, de la septicémie et de l'oxymétrie de pouls basée sur le laser, destinés à être utilisés dans les hôpitaux. Les dispositifs de l'entreprise sont destinés à la gestion de la douleur et à la rééducation par l'utilisation de la stimulation musculaire non invasive, de la technologie électromyographique, du courant interférentiel (IFC), de la stimulation électrique neuromusculaire (NMES) et de la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS). Les produits de la société comprennent les produits médicaux Zynex, dont NexWave, NeuroMove, InWave et E-Wave ; les fournitures de marque privée, dont les électrodes et les piles ; les produits complémentaires distribués, dont Comfortrac/Saunders, JetStream, les attelles de genou et les attelles dorsales LSO, et les produits Zynex Monitoring Solutions, dont CM-1500, CM-1600, l'oxymètre de CO NiCO et l'oxymètre d'hémoglobine HemeOx. Le CM-1500 est un système de surveillance des fluides de Zynex.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés