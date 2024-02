La tendance haussière long terme du titre Palo Alto Networks, Inc. ne montre pas de signe d'essoufflement.



L'inflexion de la tendance durant les dernières séances n'a pas été accompagnée d'une augmentation franche des volumes. Ainsi la proximité du support court terme des 261.97 USD permet d'anticiper un rebond sur ce niveau en direction des 376.9 USD.



En anticipation de ce scénario, une position acheteuse apparait judicieuse sur le produit turbo CALL Société Générale DP78S qui cote 5.126 USD. Le potentiel de gain est de l'ordre de 30% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 262 EUR,



Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.