Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 2316.5 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur HERMES INTERNATIONAL en anticipant des prises de bénéfices en direction des 2100 EUR.



On utilisera le turbo PUT BNP Paribas 4RZNB qui cote 4.13 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 47% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 2390 EUR, limitera le risque à -23%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.