Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La journée de mercredi sera l'occasion de tester les révisions des perspectives de croissance américaines et chinoises par le Fonds monétaire international, qui viennent d'être publiées.

Mardi, le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2024, dans un contexte de stabilisation des perspectives d'inflation, et a déclaré qu'un "atterrissage en douceur" était en vue. Bien que les perspectives économiques mondiales du FMI ne soient pas les plus importantes pour le marché, elles ont donné un signal pour les deux économies les plus importantes, en augmentant le taux de croissance du PIB pour la Chine de 4,1 % à 4,6 % et pour les États-Unis de 1,5 % à 2,1 %.

Les indices PMI officiels de l'industrie manufacturière chinoise pour le mois de janvier, publiés mercredi, donneront une idée de la mesure dans laquelle le FMI est sur la bonne voie, et peuvent contribuer à donner le ton aux marchés boursiers locaux et au-delà. En décembre, l'indice des directeurs d'achat est passé de 49,4 à 49,0, sous le seuil d'expansion/contraction de 50,0.

Des rapports sur la production industrielle sont également attendus au Japon et en Corée du Sud.

Plus tôt en Asie, les actions régionales ont chuté sur fond d'inquiétudes croissantes concernant le secteur immobilier chinois après que le groupe de promoteurs China Evergrande ait reçu l'ordre d'être liquidé lundi.

Les actions de la Chine et de Hong Kong ont entraîné une baisse d'environ 0,9 % de l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon. Le Nikkei japonais a progressé de 0,11 % et devrait enregistrer un gain de près de 8 % pour le mois.

En parlant d'atterrissage en douceur, à l'approche de la réunion de deux jours du Comité fédéral de l'open market qui a débuté mardi, les décideurs politiques de la Fed ont clairement indiqué qu'ils n'en compromettraient pas une en procédant à un assouplissement trop rapide ou trop agressif, même si l'inflation montre des signes de baisse. Cela laisse les traders mondiaux sur le qui-vive avant la déclaration du FOMC de mercredi et, peut-être plus important encore, la séance de questions-réponses avec le président Jerome Powell qui suivra.

Le S&P 500 a eu du mal à se maintenir à flot mardi, mais a réussi à atteindre un nouveau record, tandis que les rendements des bons du Trésor ont baissé et que le dollar est resté pratiquement stable.

Les marchés à terme des fonds fédéraux indiquent une probabilité quasi nulle de réduction ce mois-ci et, ces derniers jours, ils ont fixé le prix du cycle d'assouplissement à partir de la réunion de mai, au lieu de mars comme prévu précédemment. Lors de leur réunion de décembre, les décideurs politiques ont prévu des réductions de 75 points de base cette année. Cette projection médiane constituerait un assouplissement moins agressif que ce que le marché attend du taux directeur actuel de 5,25 % à 5,50 %, où il se trouve depuis juillet.

Par ailleurs, le marché du travail américain semble tendu, d'après les données sur les offres d'emploi publiées mardi par le département du travail. Bien que le rapport ADP sur l'emploi soit publié mercredi, l'événement principal est la publication de la masse salariale non agricole de janvier vendredi, qui informera les délibérations de la Fed en mars sur la question de savoir si les marchés s'attendent à un atterrissage en douceur, à une absence d'atterrissage ou, selon les indications actuelles, à un atterrissage brutal.

"Pour qu'une réduction se produise en mars, il faudrait que la Fed communique assez clairement demain pour préparer le terrain, mais lorsque vous regardez les données économiques et la situation du marché du travail, il est difficile d'avoir un haut degré de confiance dans le fait qu'ils verront la nécessité d'une réduction", a déclaré Frank Rybinski, responsable de la stratégie macro-économique chez Aegon Asset Management.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

-- Production industrielle de la Corée du Sud - Décembre

-- Production industrielle du Japon - Décembre

-- PMI manufacturier chinois - Janvier

-- Australie IPC - Décembre

-- Emploi ADP aux États-Unis - janvier

-- Déclaration de politique générale du FOMC aux États-Unis