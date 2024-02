Les investisseurs qui pensaient que les banques régionales américaines étaient sorties d'affaire après les ruptures de l'année dernière ont été secoués par la New York Community Bank.

La publication des résultats de ce prêteur peu connu a provoqué une chute des actions des banques régionales, ce qui constitue un avertissement pour les investisseurs qui s'étaient habitués à la sensibilité du secteur aux taux d'intérêt élevés de la Réserve fédérale, près d'un an après la faillite de deux banques.

Bien que la confluence des problèmes de NYCB soit propre à son bilan, certains éléments de ses résultats soulignent la sensibilité permanente des prêteurs régionaux aux taux élevés de la Réserve fédérale, qui continuent de comprimer les portefeuilles d'immobilier commercial et les marges de prêt, ont déclaré les investisseurs.

Cette pression durera plus longtemps que prévu après que la Fed ait maintenu ses taux mercredi, incitant les traders à réévaluer le premier taux de mars à mai, selon les données des contrats à terme.

"Il existe toujours un problème de modèle économique sous-jacent qui affecte de nombreuses banques régionales et locales dans un environnement de taux plus élevés", a déclaré Peter Orszag, directeur général de la banque d'investissement Lazard, lors d'une interview accordée à Reuters jeudi.

"Ces problèmes sont sortis des niveaux de crise, mais ils sont toujours là", a déclaré M. Orszag, qui a précédemment servi dans l'administration Obama en tant que directeur du bureau du budget de la Maison Blanche.

L'action de NYCB a chuté de 45 % en deux jours, tandis que l'indice KBW des banques régionales a perdu plus de 7 % cette semaine.

Cette liquidation intervient près d'un an après la faillite de la Silicon Valley Bank en mars 2023, lorsque les taux d'intérêt élevés ont entraîné des pertes sur le papier de ses obligations, provoquant une ruée fatale sur les dépôts qui a fait tomber la Signature Bank quelques jours plus tard.

La NYCB s'est emparée des actifs de la Signature Bank, faisant passer son bilan au-dessus du seuil réglementaire de 100 milliards de dollars qui déclenche des règles strictes en matière de capital et de liquidités. Cela a conduit la banque à réduire son dividende pour conserver ses liquidités.

Mais NYCB a également enregistré une perte de 185 millions de dollars après avoir mis de côté des liquidités pour couvrir deux prêts douteux sur une coopérative et un bureau.

Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille pour le Gabelli Financial Services Opportunities ETF, qui détient plusieurs actions de banques, a déclaré : "Cela a incité les marchés à s'inquiéter davantage des conséquences négatives pour toutes les banques". "Vous avez une continuation des deux facteurs, une Fed plus hawkish et des inquiétudes sur l'immobilier commercial qui ont un impact sur le sentiment des banques".

UN COUP DUR POUR LA RENTABILITÉ

La liquidation a semblé prendre les investisseurs par surprise, les traders détenant des positions haussières sur les options du fonds d'échange SPDR S&P regional bank exchange traded fund avant mercredi, selon les données de Trade Alert.

D'autres banques fortement exposées aux crédits à la consommation selon les données de S&P Global Market Intelligence ont également vu leurs actions affectées, notamment Valley National Bank et East West Bank. Les deux banques n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures d'ouverture.

Le directeur général de NYCB, Thomas Cangemi, a déclaré lors d'un appel d'analystes que le prêt à la coopérative était un cas unique, tandis que la banque a déclaré dans son communiqué de résultats que la prise en compte des pertes renforçait son profil de crédit.

"Nous pensons qu'à mesure que le marché continue d'apprécier les mesures d'amélioration de la valeur prises par NYCB, le prix de l'action se redressera", a déclaré un porte-parole de NYCB dans un courriel.

NYCB a également fait état d'une baisse de 16 % du revenu net d'intérêts (RNI), la différence entre ce que les prêteurs gagnent sur les prêts et ce qu'ils paient sur les dépôts, et un moteur essentiel des bénéfices des banques régionales. NYCB a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le NII en 2024 se situe entre 2,8 et 2,9 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur aux 2,88 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données de LSEG.

Alors que les taux élevés ont permis aux banques de gagner plus sur les prêts, elles ont également dû payer plus pour conserver les dépôts, comprimant le NII. Les coûts des dépôts portant intérêt de NYCB ont augmenté de 29 points de base d'un trimestre à l'autre, selon les analystes de JPMorgan.

Les analystes de Keefe, Bruyette & Woods ont écrit que la baisse de la marge nette d'intérêts contribuera à "une baisse marquée de la rentabilité" de NYCB.

De nombreuses autres banques régionales ont fait état d'une baisse de leur bénéfice net lors de la publication de leurs résultats trimestriels, et les analystes s'attendent à ce que leur rentabilité continue d'être affectée par l'augmentation des coûts des dépôts, selon Reuters.

Certains investisseurs ont toutefois fait remarquer que le marché de l'immobilier résidentiel est extrêmement diversifié et que toutes les expositions à l'immobilier résidentiel ne sont pas égales. D'autres ont déclaré que de nombreux prêteurs régionaux ont des bilans solides et des réserves suffisantes pour faire face à la hausse des taux un peu plus longtemps, et que le secteur bénéficiera du fait que l'économie américaine évitera une récession.

"Je pense que c'est l'occasion d'acheter des banques sélectionnées", a déclaré Tony Roth, directeur des investissements chez Wilmington Trust Investment Advisors, qui appartient au prêteur régional M&T Bank.

"Il est certain que je n'achèterais pas l'indice parce que certaines banques régionales ont plus d'actifs en difficulté que d'autres dans le secteur commercial, et je pense donc qu'il faut être sélectif. (Rédaction : Michelle Price ; rapports : Lananh Nguyen, Sinead Carew, Laura Matthews, Davide Barbuscia, Medha Singh et Nupur Anand ; édition : Megan Davies et Sonali Paul)