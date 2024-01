Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté de 1% jeudi, suivant la faiblesse de Wall Street dans la nuit, la prudence prévalant dans l'incertitude sur la trajectoire de la politique de taux américaine après le compte-rendu de la réunion de la Réserve Fédérale.

** Le won s'est affaibli, tandis que le rendement de l'obligation de référence a baissé.

** L'indice de référence KOSPI a perdu 26,42 points, soit 1,01%, pour atteindre 2 580,89 à 0242 GMT, après avoir chuté de 2,34% la veille.

** Les responsables de la Réserve fédérale ont lancé un débat approfondi sur l'orientation future de la politique monétaire américaine, avec de nouvelles inquiétudes sur le fait d'être "trop restrictif", selon les minutes de la réunion des 12 et 13 décembre.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,78%, son homologue SK Hynix a perdu 0,58%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 0,24%.

** Hyundai Motor a glissé de 2,22% et le fabricant automobile Kia Corp a perdu 1,92%, mais le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient en hausse de 0,90% et 1,59%, respectivement.

** Le fabricant de produits biopharmaceutiques Celltrion a chuté de 6,48%, tandis que son rival Samsung Biologics a perdu 2,29%.

** Sur les 939 titres échangés, 252 ont progressé et 637 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 4,1 milliards de wons (3,13 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 311,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,49% de moins que sa clôture précédente à 1 304,8.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,11 point à 105,00.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,9 points de base (pb) à 3,249%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 3,8 pb à 3,300%. (1 $ = 1 311,7800 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)