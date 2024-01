Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux. Stimulés par la baisse des estimations des emprunts du Trésor américain, par une série de mises à jour des bénéfices des grandes capitalisations et par la décision à venir de la Réserve fédérale, les actions et les obligations de Wall Street ont connu un nouvel essor, contrastant fortement avec une nouvelle baisse des marchés chinois en difficulté.

Les actifs américains ont bénéficié d'un nouvel élan lundi après que le Trésor américain a réduit son estimation des besoins d'emprunt et de remboursement du premier trimestre de 55 milliards de dollars pour atteindre 760 milliards de dollars, principalement en raison de revenus plus élevés provenant d'une croissance étonnamment forte et de soldes de trésorerie plus élevés.

Le Trésor a également déclaré qu'il s'attendait à ce que les emprunts trimestriels ralentissent fortement pour atteindre 202 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Les craintes concernant la manière dont les marchés absorberaient le lourd calendrier de la dette publique ont eu un impact significatif sur les taux d'emprunt à long terme au cours des six derniers mois et ont marqué des points d'inflexion clés sur le marché.

Les dernières nouvelles concernant les remboursements - qui seront suivies mercredi par des détails sur la taille des adjudications de dette et les tranches d'échéance - ont électrisé le marché obligataire lundi en fin de journée et, à leur tour, ont déclenché une nouvelle forte hausse des actions à l'approche de la clôture.

Les rendements des obligations du Trésor à dix ans sont retombés à 4 % au début de la journée de mardi, leur niveau le plus bas depuis deux semaines.

Et comme deux des "Magnificent 7" des grandes capitalisations américaines - Microsoft et Alphabet - ont publié leurs résultats après la cloche plus tard dans la journée, le S&P500 s'est inspiré de la baisse des rendements du Trésor pour bondir de 0,8 % et atteindre de nouveaux sommets.

Il est maintenant à moins de 1,5 % de la barre des 5 000 points et les contrats à terme sur actions ont conservé la plupart des gains de lundi au cours de la nuit.

Soutenue par les nouvelles de la semaine dernière concernant la confluence extraordinaire d'une croissance américaine supérieure à 3 %, d'un taux de chômage inférieur à 4 % et d'une inflation se rapprochant de l'objectif de 2 % de la Fed, la bonne humeur des investisseurs s'infiltre également dans les actions des petites capitalisations - l'indice Russell 2000 ayant surperformé lundi avec un gain de 1,7 %.

La Fed entamera plus tard sa réunion de politique générale de deux jours, les marchés étant convaincus que le processus de désinflation lui permettra d'annoncer des baisses de taux d'intérêt. Les contrats à terme prévoient une première baisse d'un quart de point d'ici mai, mais il y a encore une chance sur deux pour qu'elle intervienne dès le mois de mars.

La dernière décision sur les taux intervient avant la publication vendredi du dernier rapport mensuel sur l'emploi, mais il y aura une mise à jour du marché du travail sur les ouvertures d'emplois de décembre plus tard dans la journée de mardi.

Un agenda chargé comprend également les sondages sur la confiance des consommateurs pour le mois de janvier.

Enfin, le Fonds monétaire international publiera ses dernières Perspectives de l'économie mondiale plus tard dans la journée de mardi.

Alors que le FMI évalue les preuves de plus en plus nombreuses d'un atterrissage en douceur des États-Unis, la situation de la deuxième économie mondiale est très différente.

Contrairement à l'effervescence qui règne à Wall Street, le sentiment du marché chinois continue de se détériorer sous l'effet d'un effondrement étouffant du marché immobilier, dont la résolution pourrait prendre encore de nombreux mois et années et qui menace d'aggraver la déflation des prix à la consommation et des prix des actifs.

L'ordonnance de liquidation de la société immobilière la plus endettée du monde, China Evergrande, rendue lundi par un tribunal, pose encore plus de questions sur d'éventuelles ventes à la sauvette de biens immobiliers et sur des querelles juridiques en Chine continentale, et les mesures de soutien gouvernementales encore fragmentaires ont été reléguées au second plan.

L'indice des valeurs vedettes et le Shanghai Composite ont tous deux clôturé en baisse de 1,8 % et le Hang Seng de Hong Kong a perdu plus de 2 %. L'indice CSI300 a maintenant perdu plus de la moitié de son rebond suite à l'assouplissement de la politique monétaire de la semaine dernière et se trouve à nouveau à la traîne des plus bas de cinq ans.

Ailleurs, les prix du pétrole ont fortement reculé par rapport aux sommets atteints lundi et sont restés à la baisse en début de journée, en partie parce que les inquiétudes concernant la Chine ont compensé les tensions au Moyen-Orient.

Le fonds souverain norvégien de 1,6 trillion de dollars, le plus important au monde, a annoncé un bénéfice record de 2,22 trillions de couronnes norvégiennes (213 milliards de dollars) en 2023, grâce aux rendements élevés de ses investissements dans les méga-capitalisations technologiques.

L'économie de la zone euro a évité de justesse une récession technique au cours des trois derniers mois de 2023, malgré une baisse de la production en Allemagne, principalement grâce à une forte croissance en Espagne et au Portugal et à une augmentation modeste en Italie.

Toutefois, à l'approche de la décision de la Fed, le dollar n'a guère varié par rapport aux principales devises.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Résultats des entreprises américaines : Microsoft, Alphabet, Pfizer, GM, Marathon, Starbucks, UPS, Sysco, MSCI, HCA, Corning, Danaher, Juniper, Teradyne, Stryker, Mondelez, Chubb, Match, AMD, Equity Residential, Boston Properties, Robert Half, AO Smith, etc.Confiance des consommateurs américains en janvier, données JOLTS sur les offres d'emploi aux États-Unis en décembre, enquête de la Fed de Dallas sur le secteur des services en janvier, prix des logements aux États-Unis en novembre * Le Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours (jusqu'au 31 janvier)