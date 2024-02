La roupie indienne et les obligations d'État devraient s'inspirer de l'inflation américaine et de l'évolution des attentes concernant le calendrier potentiel et l'ampleur des réductions de taux de la Réserve fédérale, l'inflation locale étant également un facteur clé pour la dette.

La monnaie a terminé en légère baisse à 83,0350 contre le dollar américain vendredi et a enregistré une baisse hebdomadaire marginale de 0,1%.

Alors que la faiblesse des devises asiatiques a pesé sur la roupie, les ventes de dollars des banques étrangères ont permis de limiter les pertes des unités locales, selon les traders.

Alors que les données sur l'inflation en Inde et aux Etats-Unis sont attendues cette semaine, ces dernières sont susceptibles d'être le plus grand déclencheur pour la roupie, a déclaré Dilip Parmar, un analyste de la recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Les gains potentiels de la roupie devraient être limités dans la zone 82,80-90, qui est apparue comme une "zone de demande (pour les dollars)", a ajouté M. Parmar.

La vigueur des données économiques américaines et le refus des décideurs de la Fed de répondre aux attentes du marché en matière de réduction rapide des taux d'intérêt ont soutenu le dollar et augmenté les rendements obligataires américains. Le rendement du Trésor américain à 10 ans était d'environ 4,15 %.

Entre-temps, la Reserve Bank of India (RBI) a maintenu ses taux et sa position inchangés lors de sa réunion de politique générale de la semaine dernière, sans fournir d'indications majeures, indiquant que les réductions de taux d'intérêt pourraient se faire attendre un certain temps, alors qu'elle se concentre sur la "dernière ligne droite de la désinflation" vers son objectif à moyen terme de 4 %.

Les rendements obligataires indiens ont augmenté après la décision de la RBI, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans clôturant à 7,1067 % vendredi, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 31 janvier.

Le rendement de référence a également augmenté de 5 points de base au cours de la semaine, le mouvement le plus important depuis la semaine qui s'est terminée le 5 janvier. Il a baissé de 12 points de base au cours de la semaine qui s'est terminée le 2 février, stimulé par un budget prudent sur le plan fiscal.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence se négocie dans la fourchette 7,05 %-7,15 % cette semaine.

L'économie se trouvant dans une période de Boucles d'Or prolongée, avec une croissance globale forte, une inflation de base plafonnée et le risque d'une inflation alimentaire plus élevée, la RBI n'est guère incitée à modifier ses taux d'intérêt ou sa position, a déclaré Nomura.

La maison de courtage s'attend à ce que la RBI réduise ses taux de 100 points de base entre août et mars.

La plupart des acteurs du marché avaient anticipé une orientation dovish, étant donné que les pressions inflationnistes s'atténuent et après l'annonce du budget prudent du gouvernement pour le prochain exercice financier.

New Delhi vise à réduire son déficit budgétaire à 5,1 % du produit intérieur brut lors du prochain exercice, avec un objectif d'emprunt brut de 14,13 trillions de roupies.

Les traders se concentreront sur l'inflation de détail de janvier, et un sondage Reuters estime que les chiffres ont diminué à 5,09%, par rapport à 5,69% en décembre. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Indice des prix à la consommation de janvier en Inde - 12 février, lundi (sondage Reuters 5,09% en glissement annuel) ** Production industrielle de décembre en Inde - 12 février, lundi (17h30 IST) (sondage Reuters 2,4% en glissement annuel) ** Indice des prix à la consommation de janvier aux Etats-Unis - 13 février, mardi (sondage Reuters 0,1% en glissement annuel) ** Indice des prix à la consommation de janvier aux Etats-Unis - 13 février, mardi (sondage Reuters 0,5% en glissement annuel) 13, mardi (Reuters poll 0,2% sur un mois) ** Inde Jan WPI inflation - 14 février, mercredi (12:00 p.m. IST) (Reuters poll 0,53% sur un an) ** U.S. Jan import prices - 15 février, jeudi (7:00 p.m. IST) ** U.S. Initial weekly jobless claims week to Feb. 5- Feb. 15, Thursday (7:00 p.m. IST) U.S. Feb Philly Fed Business Index - Feb. 15, Thursday (7:00 p.m. IST) ** U.S. Retail sales - Feb. 15, Thursday (7:00 p.m. IST) (Reuters poll 0.53% on year) Jan ventes au détail - 15 février, jeudi (19:00 p.m. IST) ** Jan production industrielle - 15 février, jeudi (19:45 p.m. IST) ** Jan PPI machine manufacturière - 16 février, vendredi (19:00 p.m. IST)

** (1$ = 83,0243 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Rédaction de Janane Venkatraman)