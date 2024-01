Les actions américaines ont fluctué après que la Réserve fédérale

a maintenu ses taux d'intérêt

tout en laissant entendre qu'aucune baisse de taux n'était imminente.

Les trois principaux indices boursiers américains ont déjà été affaiblis par la faiblesse des valeurs technologiques et des méga-capitalisations liées à la technologie, au lendemain des résultats décevants d'Alphabet. Les trois indices ont baissé avant la séance de questions-réponses du président de la Fed, Jerome Powell, qui devrait débuter sous peu.

Comme prévu, le Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC) a laissé son taux directeur inchangé à 5,25 %-5,50 % dans un contexte de refroidissement progressif de l'inflation et d'une économie résiliente.

Dans sa déclaration d'accompagnement, le FOMC a indiqué qu'il "ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible avant d'avoir acquis une plus grande confiance", ce qui a porté un coup aux participants du marché qui espéraient un pivot dovish dès le mois de mars.

"Il n'y a pas eu de surprise dans la déclaration de la Fed", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors, à New York. "Il semble que de nouvelles hausses de taux ne soient plus à l'ordre du jour, ce qui est positif, mais les investisseurs devraient continuer à s'attendre à des taux plus élevés pendant plus longtemps, car nous sommes encore loin du type de données économiques qui pousseraient la Fed à abaisser ses taux."

À 14 h 10, le Dow Jones Industrial Average a perdu 61,72 points, soit 0,16 %, à 38 405,59, le S&P 500 a perdu 46,13 points, soit 0,94 %, à 4 878,84 et le Nasdaq Composite a perdu 222,88 points, soit 1,44 %, à 15 287,02.