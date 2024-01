(Actualisé avec cours à jour, marchés de taux européens) * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,34%, l'EuroStoxx de 0,24% * La BoJ maintient ses taux, n'a pas modifié sa politique de contrôle de la courbe * Les investisseurs se préparent à la BCE et à des indicateurs PMI et inflation par CORENTIN CHAPPRON 23 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir dans le vert mardi, après la décision de politique monétaire de la Banque du Japon et avant de nouveaux indicateurs attendus plus tard cette semaine. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,34% pour le CAC 40 parisien, contre 0,29% pour le FTSE à Londres, 0,21% pour le Dax à Francfort, et 0,24% pour l'EuroStoxx 50. La Banque du Japon a maintenu ses taux négatifs mardi et n'a pas non plus revu sa politique de contrôle de la courbe des taux, maintenant la bande de fluctuation du rendement du 10 ans à plus ou moins 1% autour de 0%. Le gouvernement chinois s'est quant à lui engagé à soutenir davantage son économie, les investisseurs demeurant prudents sur les perspectives locales. Le cabinet du Premier ministre chinois a ainsi déclaré qu'il prendrait davantage de mesures pour restaurer la confiance des marchés, dont des injections plus importantes de capital, tandis que le gouvernement chercherait à mobiliser 2.000 milliards de yuans pour stabiliser les marchés domestiques en chute libre, selon des informations de Bloomberg. Les marchés attendent également cette semaine la décision de la Banque centrale européenne jeudi, ainsi que les indicateurs d'activité PMI mercredi et l'inflation PCE aux Etats-Unis vendredi. La saison des résultats se poursuivra avec la publication des chiffres de Netflix et de General Electric mardi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi dans le sillage du S&P 500 qui a battu son record pour la deuxième séance consécutive. L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, ou 138,01 points, à 38.001,81 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 10,62 points, soit 0,22% à 4.850,43 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 49,32 points (0,32%) à 15.360,286. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini quasiment inchangée mardi, après la décision de la BoJ. L'indice Nikkei a perdu 0,08% à 36.517,57 points. Le Topix, plus large, a cédé 0,11% à 2.542,07 points. Sur les marchés chinois, le SSE Composite de Shanghai a pris 0,53% et le CSI 300 0,4%, tandis que l'indice hongkongais Hang Seng avance de 2,89%, les annonces du gouvernement contribuant à améliorer le sentiment. TAUX Les rendements américains sont stables en l'absence de données. Le rendement du 10 ans japonais rebondit après la décision sans surprise de la BoJ. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1,7 pb à 4,1109%, tandis que le taux à deux ans s'octroie 1,5 pb à 4,3912%. Le rendement du souverain nippon à 10 ans avance de 2,9 pb à 0,669%. Le rendement du dix ans allemand se hisse de 2 pb à 2,309%, tandis que celui du taux à deux ans est stable à 2,697%. CHANGES Le yen bondit après la décision de la BOJ, tandis que le yuan profite des promesses de nouvelles mesures de soutien à l'économie chinoise. Le yen se renforce de 0,58% à 147,23 yens pour un dollar tandis que le yuan prend 0,33%. Le dollar décline de 0,33% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,28% à 1,0911 dollar et la livre sterling 0,29% à 1,2743 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en hausse prudente, les marchés cherchant à équilibrer les perspectives d'offre et de demande, entre baisse de la production américaine due à une vague de froid et hausse des tensions géopolitiques. Le Brent avance de 0,17% à 80,2 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,23% à 74,93 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 15h00 Confiance "flash" du Janvier -14,3 -15,0 consommateur en zone euro (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey et Blandine Hénault)