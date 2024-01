Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada ont peu changé jeudi, malgré la hausse des prix des produits de base, alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines, à la suite de la décision de la Banque du Canada de maintenir les taux directeurs la veille.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1% à 6:57 a.m. ET (11:57 GMT) tandis que leurs homologues de Wall Street étaient mitigés. [.N]

Les prix du pétrole ont augmenté après que les données aient montré que les stocks de brut américains ont diminué plus que prévu la semaine dernière, tandis que la réduction du ratio de réserve des banques par la banque centrale chinoise a renforcé les espoirs de nouvelles mesures de relance et de reprise économique. [O/R]

Les prix de l'or ont légèrement augmenté, aidés par un léger recul du dollar, tandis que les prix du cuivre sont restés stables en raison de la prudence des investisseurs après que les prix aient atteint leur plus haut niveau en trois semaines lors de la session précédente suite aux mesures de soutien économique en Chine, le principal consommateur. [GOL/] [MET/L]

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5 % mercredi et a déclaré que, bien que l'inflation sous-jacente soit toujours une préoccupation, la banque se concentre désormais sur le moment de réduire les coûts d'emprunt plutôt que sur la question de savoir s'il faut à nouveau augmenter les taux d'intérêt.

Les investisseurs se tourneront vers les États-Unis pour connaître le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre et un déluge d'autres données économiques afin d'évaluer la trajectoire future des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, avant sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse mercredi, mettant fin à une série de quatre jours de hausse. [.TO]

Entre-temps, le distributeur de carburant Parkland Corporation a déclaré mercredi qu'il avait temporairement interrompu les opérations de traitement à sa raffinerie de Burnaby, en Colombie-Britannique, après avoir rencontré un problème avec une unité de traitement.

Les actions de la société technologique Blackberry, cotée aux Etats-Unis, chutent de 1,7% dans les transactions de pré-marché après l'annonce du prix d'une offre privée de billets de premier rang convertibles.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:57 ET

Contrats à terme sur l'or : 2 017,7 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 76,05 $ ; +1,3% [O/R]

Brut Brent : 80,98 $ ; +1,2% [O/R]