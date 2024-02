Le bénéfice du troisième trimestre du fabricant indien de pièces automobiles Samvardhana Motherson International a été inférieur aux estimations lundi, l'hyperinflation ayant lourdement pesé sur ses activités en Argentine.

Le bénéfice net consolidé de Samvardhana a augmenté de 19,4 % pour atteindre 5,42 milliards de roupies (environ 65 millions de dollars) pour le trimestre octobre-décembre, manquant l'estimation des analystes de 7,25 milliards de roupies, selon les données de LSEG.

Ses actions ont chuté de 9,7 % après la publication des résultats, avant de terminer en baisse de 5,7 %.

Le bénéfice net comprend un impact négatif de l'hyperinflation de 1,91 milliard de roupies pour les activités en Argentine, a déclaré la société dans une présentation.

Le taux d'augmentation des prix en Argentine n'a jamais été aussi élevé depuis le début des années 1990.

Samvardhana, qui fabrique des faisceaux de câbles, des pièces de phares et de rétroviseurs, compte l'Inde, les États-Unis et l'Allemagne parmi ses principaux marchés, qui représentent plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Le premier constructeur automobile indien, Maruti Suzuki, Volkswagen et Mercedes Benz figurent parmi ses principaux clients.

L'entreprise s'est implantée en Argentine en 2018 et dispose d'une usine de fabrication près de la capitale Buenos Aires. Les détails de la contribution au chiffre d'affaires de l'activité argentine n'étaient pas immédiatement disponibles.

Les fabricants de composants automobiles en Inde ont été l'un des principaux bénéficiaires des constructeurs automobiles du monde entier qui cherchent à diversifier leur approvisionnement en pièces.

Le chiffre d'affaires du segment des modules et des polymères de Samvardhana, qui fabrique des panneaux de tableau de bord, a augmenté de 16 % au cours du trimestre de décembre, entraînant une hausse de 27 % du chiffre d'affaires global. Son activité principale, les faisceaux de câbles, a progressé de 22 %. (1 $ = 82,9790 roupies indiennes) (Reportage de Nandan Mandayam à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng et Mrigank Dhaniwala)