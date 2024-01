La Commission européenne a rejeté mardi le point de vue du gouvernement français selon lequel Bruxelles avait mis fin aux négociations avec le Mercosur, affirmant qu'elle visait toujours à conclure un accord de libre-échange avec le bloc sud-américain.

Alors que les tracteurs bloquent les autoroutes et que les sondages annoncent une victoire de l'extrême droite aux élections européennes de juin, le président français Emmanuel Macron est sous pression pour apaiser les agriculteurs qui sont en colère contre la hausse des coûts et les importations de produits alimentaires bon marché.

La France a exprimé à plusieurs reprises des réserves sur l'accord UE-Mercosur et a déclaré que ses agriculteurs s'opposaient à la perspective qu'il permette l'entrée de produits agricoles, notamment le bœuf, qui ne répondent pas aux normes strictes de l'UE.

L'Union européenne et le Mercosur, composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, se sont mis d'accord sur un texte d'accord commercial en 2019, après 20 ans de négociations intermittentes. Les pourparlers ont repris après que l'UE a demandé des garanties sur le changement climatique et la déforestation.

La Commission européenne, qui négocie les accords commerciaux au nom de l'Union européenne à 27, a déclaré que les discussions avec les homologues du Mercosur n'étaient pas terminées et qu'aucun ordre n'avait été donné aux négociateurs de l'UE de rentrer plus tôt que prévu de la réunion de la semaine dernière au Brésil.

"Les discussions se poursuivent et l'Union européenne continue à remplir son objectif de parvenir à un accord qui respecte nos objectifs de durabilité et nos sensibilités, en particulier dans le domaine de l'agriculture", a déclaré un porte-parole de la Commission.

De nombreux agriculteurs accusent M. Macron et l'Union européenne, qui fixe de nombreuses règles agricoles, d'être à l'origine de leurs difficultés.

Un conseiller du président français a déclaré lundi que l'UE avait compris qu'il était impossible de parvenir à un accord dans les conditions actuelles.

"Nous comprenons qu'elle a demandé à ses négociateurs de mettre fin à la session de négociation en cours au Brésil et en particulier d'annuler la visite du vice-président de la Commission qui avait été envisagée en vue d'une conclusion", a ajouté le conseiller.

Le porte-parole de la Commission a déclaré que le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, qui supervise le commerce, était prêt à se rendre en Amérique latine si un accord était proche.

"Mais d'après les dernières réunions que nous avons eues, cela ne semble pas être le cas pour le moment ", a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté que M. Macron et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avaient été en contact, mais a refusé de commenter leurs discussions.

Plusieurs autres membres de l'UE soutiennent l'accord, qui serait le plus important accord commercial de l'Union en termes de réduction tarifaire et qui s'inscrit dans la stratégie de diversification commerciale de l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de sa volonté de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine.

"Contrairement à la pratique française courante, l'UE ne fonctionne pas par décret présidentiel", a déclaré un diplomate de l'UE.

Les gouvernements de l'UE et le Parlement européen doivent approuver tout accord commercial conclu par la Commission.