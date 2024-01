Le dollar était en voie de progression pour la semaine vendredi, ajoutant à ses gains solides depuis le début de l'année, alors que l'économie américaine et le refus des banquiers centraux ont incité les traders à réduire les attentes de baisses rapides des taux d'intérêt.

L'euro a chuté de 0,6 % cette semaine, ce qui a permis à l'indice du dollar de gagner 0,9 %, portant sa progression à 1,9 % cette année.

Le yen japonais a été le plus grand perdant : il est maintenant en baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année, les données économiques tièdes et un tremblement de terre meurtrier ayant sapé la confiance dans l'imminence d'une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon.

Selon Richard Franulovich, responsable de la stratégie de change chez Westpac, "les données sur l'activité américaine et les banquiers centraux indiquent que les marchés sont trop agressifs pour envisager des baisses de taux en 2024".

"Cela, ainsi qu'une nouvelle vague de turbulences sur les marchés immobiliers et financiers chinois, ont ramené le dollar à sa forme."

Vendredi, l'euro était en hausse de 0,1 % à 1,0887 $, tandis que l'indice du dollar était peu modifié à 103,33.

Le yen a également peu varié à 148,02 pour un dollar, ayant chuté après que les données aient montré que le taux d'inflation de base du Japon a ralenti à 2,3 % au cours de l'année qui s'est terminée en décembre. Il s'agit du rythme annuel le plus bas depuis juin 2022, ce qui réduit la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils prennent des mesures rapides.

"Nous sommes en quelque sorte coincés dans cette fourchette en euros", a déclaré Erik Nelson, stratège macroéconomique chez Wells Fargo. "Malgré tout ce qui s'est passé, l'euro n'a pratiquement pas bougé cette année.

Nelson a déclaré que les investisseurs attendaient les données sur la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale, qui seront publiées vendredi prochain.

La livre sterling était en baisse de 0,17% à 1,2683 $. Les données de vendredi ont montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont connu leur plus forte baisse en trois ans en décembre.

Les investisseurs s'attendent désormais à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 140 points de base cette année, contre 165 points de base une semaine plus tôt. Ils estiment également qu'il y a environ 54 % de chances que la première réduction ait lieu en mars, contre 77 % il y a une semaine.

Les données sur le marché du travail américain publiées jeudi ont été solides, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage tombant à leur niveau le plus bas depuis près d'un an et demi, ce qui a renforcé la pression sur les paris de réduction des taux d'intérêt du marché.

Christopher Waller, responsable de la Fed, a déclaré mardi que la vigueur de l'économie américaine permettait aux décideurs politiques d'agir "prudemment et lentement", ce que les traders ont interprété comme une réplique à l'idée d'une baisse rapide des taux.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont augmenté de 22 points de base cette semaine pour atteindre 4,359 %.

Le bitcoin a atteint son plus bas niveau en cinq semaines, à 40 484 dollars, la nuit dernière, les traders ayant pris leurs bénéfices à la suite de l'approbation par les États-Unis des fonds négociés en bourse pour le bitcoin au comptant.

Le dollar australien, qui a tendance à augmenter lorsque les investisseurs prennent plus de risques sur les marchés mondiaux, était en hausse de 0,4 % à 0,6599 $, bien qu'il reste inférieur d'environ 3,2 % pour l'année.