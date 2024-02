(Ajout de commentaires aux paragraphes 7-8, 17, mise à jour des prix à 15 heures ET (2000 GMT))

* Les données inattendues sur l'emploi aux Etats-Unis réduisent les espoirs de réduction des taux d'intérêt.

* Amazon, Meta maintiennent le sentiment du marché des actions à un niveau élevé

* Le Shanghai Composite enregistre sa pire semaine en 5 ans

* Les prix du brut affichent des pertes hebdomadaires de 7%.

NEW YORK/LONDRES 2 février (Reuters) - Les rendements des bons du Trésor ont bondi, le dollar s'est envolé et les actions mondiales se sont redressées vendredi après qu'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis a réduit à néant les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt à court terme et a mis en lumière la vigueur de l'économie.

Le Bureau des statistiques du travail a annoncé une augmentation de 353 000 emplois non agricoles en janvier, soit près du double des 180 000 emplois prévus par les économistes interrogés par Reuters.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a dépassé les 4 % et le dollar s'est apprécié par rapport aux principales devises, car les employeurs ont créé beaucoup plus d'emplois que prévu et le salaire horaire moyen a augmenté de 0,6 % après avoir progressé de 0,4 % en décembre.

Ces données ont été publiées après que la Réserve fédérale a repoussé mercredi les attentes du marché concernant une réduction imminente des taux, le président Jerome Powell ayant averti que l'inflation était "encore trop élevée".

"Le marché s'est terriblement trompé sur la trajectoire à court terme de la politique de la Fed et c'est un autre exemple où c'est le cas", a déclaré Kevin Gordon, stratège d'investissement principal chez Charles Schwab à New York.

"Le marché a eu raison d'estimer que le contexte inflationniste allait contribuer à créer les conditions nécessaires pour que la Fed réduise ses taux d'intérêt", a-t-il ajouté. "Mais c'est probablement le marché de l'emploi qui, en fin de compte, poussera la Fed à procéder à des réductions et qui déterminera le rythme et l'ampleur des réductions elles-mêmes.

La croissance de l'emploi s'est ralentie, en particulier au quatrième trimestre de l'année dernière, mais le rapport sur l'emploi a montré une accélération de la création d'emplois, a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities America.

"Lorsque vous examinez tous les détails spécifiques, vous constatez qu'il y a très peu de poches de faiblesse, voire aucune. Il s'agit simplement d'un rapport très, très solide qui, à lui seul, suggère qu'une récession n'est certainement pas imminente", a-t-il déclaré.

L'indice MSCI des actions mondiales a progressé de 0,74 %, tandis qu'à Wall Street, le Nasdaq et le S&P 500 ont augmenté respectivement de 1,86 % et de 1,30 %, les investisseurs ayant salué les bons résultats trimestriels de Meta Platforms et d'Amazon.com.

Les gains de l'indice Dow Industrials ont été un peu plus modestes, avec une hausse de 0,61 %, mais le faible taux de chômage et la vigueur de l'économie suggèrent que les bénéfices des entreprises peuvent augmenter.

Meta a bondi de 20,8 % pour atteindre un niveau record après avoir distribué son premier dividende quelques jours avant le 20e anniversaire de Facebook, et après avoir battu son chiffre d'affaires et ses bénéfices grâce aux ventes de publicité pendant la période des fêtes de fin d'année.

Les actions des banques régionales américaines se sont légèrement redressées après une vente brutale déclenchée par les craintes que les résultats décevants de New York Community Bancorp ne soient le signe de problèmes plus larges pour le secteur.

Les actions de NYCB étaient en hausse de 5,0 % après une chute de près de 45 % au cours des deux dernières sessions après que le prêteur ait réduit son dividende et affiché une perte surprise sur les prêts immobiliers commerciaux.

Au Japon, la banque Aozora a chuté à son plus bas niveau depuis trois ans après avoir constitué une énorme provision pour pertes sur des prêts de bureaux américains.

Après la publication du rapport sur l'emploi, les marchés monétaires ont prévu que la Fed abaisserait son taux cible, actuellement compris entre 5,25 % et 5,5 %, de 123,3 points de base d'ici à la fin de l'année, contre 140,3 points de base juste avant la publication des données.

Les contrats à terme ont réduit les paris pour une réduction des taux en mars à 20,5 % contre 36,5 % juste avant le rapport, et ont réduit la probabilité d'une réduction de 25 ou 50 points de base en mai à 61,4 % contre 91,6 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Je préférerais une économie plus forte avec moins de baisses de taux qu'une économie plus faible avec plus de baisses de taux", a déclaré Keith Lerner, stratège en chef du marché chez Truist Wealth à Atlanta.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 17,8 points de base pour atteindre 4,372 % et le rendement du Trésor à dix ans a augmenté de 17 points de base pour atteindre 4,033 %. La hausse du 10 ans était en passe d'afficher le gain le plus important en une journée depuis septembre 2022, et le rendement du deux ans depuis mai 2023.

RISQUES

Les investisseurs ont balayé l'importante chute du marché chinois causée par l'absence des mesures de relance gouvernementales espérées.

L'indice CSI300 a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans, tandis que le Shanghai Composite a reculé de 1,5 % sur la journée et de 6,2 % sur la semaine, soit sa plus forte perte hebdomadaire depuis octobre 2018.

L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport à six autres, a bondi à un plus haut de sept semaines en augmentant de 0,84%, tandis que l'euro était en baisse de 0,74% à 1,0792 $. Le yen s'est affaibli de 1,26% à 148,31 pour un dollar,

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 2 %, entraînant une perte hebdomadaire pour les deux indices de référence, compte tenu de l'économie chancelante de la Chine et des tensions géopolitiques persistantes.

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 2 % après que les données sur l'emploi aux États-Unis ont réduit les chances d'une réduction imminente des taux d'intérêt, ce qui pourrait freiner la demande de pétrole brut si la politique monétaire restrictive freine l'économie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont perdu 1,54 dollar à 72,28 dollars le baril, tandis que le Brent a baissé de 1,37 dollar à 77,33 dollars. Les deux indices ont perdu plus de 7 % sur la semaine.

Le prix de l'or a baissé en raison de la hausse du dollar, qui rend les lingots plus chers pour les acheteurs étrangers, et de la hausse des rendements qui réduit l'attrait de l'or ne portant pas intérêt.

Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont baissé de 0,8 % à 2053,70 dollars l'once.