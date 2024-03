Les perspectives non voilées d’une probable baisse de taux d’intérêt aux Etats-Unis n’auront pas tardé à faire bouger les lignes. Et à ce jeu, le dollar ne bénéficie plus d’un soutien fondamental majeur.

Les sorties de Jerome Powell puis la réunion de la BCE ont ainsi jeté les bases d’une appréciation de l’EUR/USD.

D’un côté, la président de la Fed a clairement évoqué une possible baisse du taux directeur lors du comité de politique monétaire de juin. De l’autre, Christine Lagarde a estimé que si la trajectoire prise par l’inflation était encourageante, envisager une baisse de taux était prématurée.

En d’autres termes, il y a une fenêtre de tir intéressante de quelques mois au cours desquels le dollar pourrait perdre de sa superbe, notamment face à l’euro.



Ainsi, l’EURUSD est sorti par le haut de sa phase de consolidation en cours depuis le début de l’année à la faveur du débordement des 1.0805 et teste déjà une résistance intermédiaire à 1.0951/80, qui une fois débordée permettra d’envisager les 1.1108. Le premier soutien se situe quant à lui sur les 1.0805.