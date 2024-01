La croissance économique inégale de la Chine et le nouvel effondrement des ventes de logements ont renforcé la détermination des investisseurs à se tenir à l'écart des marchés du pays, faisant chuter les actions, les étrangers quittant le pays en l'absence d'un nouveau soutien politique.

La croissance du produit intérieur brut était de 5,2 % pour 2023, atteignant l'objectif de Pékin et les attentes du marché. Mais les données de décembre également publiées mercredi ont montré la chute la plus rapide des prix de l'immobilier depuis neuf ans, une baisse annuelle de 8,5 % des ventes par surface de plancher et un effondrement des mises en chantier.

Les gestionnaires de fonds internationaux, qui ont vendu des actions chinoises au fur et à mesure que la reprise post-pandémique s'essoufflait, estiment qu'il faudra beaucoup de temps et de mesures de relance pour réparer un secteur qui représentait autrefois un quart de l'économie, et changent d'avis.

Les étrangers ont déjà vendu pour 12,4 milliards de yuans (1,7 milliard de dollars) d'actions chinoises cette année via le lien commercial avec Hong Kong, et d'autres ont suivi mercredi, l'indice des valeurs vedettes chinoises ayant chuté de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis cinq ans.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a glissé vers sa plus grande perte en une seule journée depuis 15 mois après les données sur la Chine, chutant de 4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an.

Le ratio cours/bénéfice de l'indice, une mesure d'évaluation largement utilisée, est un chiffre dérisoire de 7, son plus bas niveau depuis au moins dix ans, contre 22,2 pour le S&P 500.

"Les données d'aujourd'hui suivent une tendance cohérente au cours des derniers mois", a déclaré Ken Peng, responsable de la stratégie d'investissement en Asie chez Citi Global Wealth, lors d'une réunion d'information sur les perspectives à Singapour.

Les ventes au détail ont manqué les prévisions du marché et les investissements en actifs fixes les ont dépassées, a-t-il dit, mais les efforts du gouvernement pour soutenir l'innovation et la fabrication ne sont pas encore suffisants pour compenser l'effet négatif de l'aggravation de la chute de l'immobilier.

Le gouvernement de Pékin semble penser que le marché et l'économie n'ont pas atteint un point suffisamment grave pour justifier une réponse politique de type "kitchen-sink", a déclaré M. Peng. "C'est l'incertitude quant au calendrier et à la réponse politique qui dérange beaucoup d'investisseurs.

PIÈGE NARRATIF

Les performances ont également été médiocres, les actions de la Chine continentale étant à la traîne des actions mondiales depuis trois ans, tandis que les marchés indien, américain et japonais, en pleine expansion, offrent des raisons de partir.

L'accent a été mis sur une sorte de stimulation de la demande - aussi improbable soit-elle - comme élément déclencheur du retour des investisseurs.

Sid Mathur, responsable de la stratégie macroéconomique pour l'Asie et de la recherche sur les marchés émergents chez BNP Paribas, parle d'un "piège narratif" qui s'est développé après que les responsables politiques chinois ont mis en place des mesures de relance budgétaire ciblées et de grande ampleur au cours des ralentissements des dernières décennies.

Selon lui, la situation est différente aujourd'hui, les mesures de relance étant de moindre ampleur et visant "davantage à contenir les risques de baisse de la croissance à long terme qu'à maximiser la croissance à court terme".

Les économistes ont également noté que les dépenses d'infrastructure et le soutien ciblé aux fabricants de produits verts ou de haute technologie ne permettent pas de faire face à la crise de confiance déclenchée par l'effondrement des prix de l'immobilier.

"Il est vrai que les autorités chinoises ont mis en place des mesures de relance pour soutenir l'économie, mais les effets ont à peine joué ... parce que les mêmes vieilles dépenses d'infrastructure ont été exagérées au cours des deux dernières décennies", a déclaré Toru Nishihama, économiste en chef à l'Institut de recherche sur la vie Dai-Ichi à Tokyo.

Certes, l'ampleur de la négativité autour de la Chine suggère qu'un rebond est attendu et les indicateurs techniques montrent que les marchés boursiers sont sur-vendus. Le marché obligataire chinois s'est également redressé et attire les investissements étrangers.

Mais le sentiment est si fragile qu'une reprise durable ou le retour des investisseurs à long terme semble lointain.

"Les analystes de Bank of America ont noté que le pessimisme à l'égard de la Chine est désormais bien ancré dans les esprits, dans le cadre d'une enquête menée auprès de 256 gestionnaires de fonds asiatiques et publiée mardi, et que près de 70 % des personnes interrogées sont soit attentistes, soit tournées vers d'autres marchés. (1 $ = 7,1965 yuans chinois) (Reportage complémentaire de Tetsushi Kajimoto à Tokyo et de Vidya Ranganathan à Singapour ; Montage de Kim Coghill)