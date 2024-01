Les prix de l'huile de soja sur le Dalian Commodities Exchange ont chuté pour la troisième séance consécutive mardi, avec les prix de la farine de soja également en baisse, la demande ralentissant dans un contexte d'offre sud-américaine croissante.

Le contrat d'huile de soja pour livraison en mai a chuté de 3,8 % pour atteindre son plus bas niveau en sept mois à 7 204 yuans (1 003,79 dollars) la tonne métrique. Il s'agit de la plus forte baisse journalière depuis plus d'un an.

Le contrat de farine de soja le plus actif a chuté pour une quatrième session consécutive à 2 944 yuans (410,21 dollars) la tonne, sa clôture la plus basse depuis la mi-juillet 2023.

La demande de la Chine, premier importateur mondial de soja, s'affaiblit avec la fin des stocks avant la fête du printemps et la baisse de la demande d'aliments pour animaux, ont indiqué les négociants et les analystes.

La Chine achète plus de 60 % des graines de soja commercialisées dans le monde, qui sont utilisées pour créer de la farine de soja destinée à l'alimentation animale et de l'huile pour la cuisine.

"La constitution de stocks nationaux d'huiles et de graisses avant la fête du printemps touche à sa fin. Les perspectives du marché pour la demande d'huiles et de graisses sont faibles et la progression du déstockage pourrait ralentir", a déclaré Liu Jinlu, chercheur en produits agricoles chez Guoyuan Futures.

La demande de farine de soja a également été affectée par la réduction du cheptel porcin, les agriculteurs s'étant empressés d'abattre leurs animaux en raison des coûts élevés et de l'effondrement des prix du bétail.

"À moyen et à long terme, la demande chinoise de soja importé pourrait être faible", a déclaré M. Liu.

Le sentiment du marché est également baissier, avec des révisions constantes à la hausse des prévisions de production de soja en Argentine, selon les analystes de MySteel.

La Bourse des céréales de Buenos Aires a relevé les prévisions de récolte de soja de l'Argentine pour 2023/24 à 52,5 millions de tonnes, les cultures ayant bénéficié de plus de précipitations.

Dans le même temps, la récolte 2023/24 du principal producteur brésilien a atteint 11 % de la surface plantée jeudi dernier, a déclaré la société de conseil en agroalimentaire AgRural, contre 5 % à la même époque l'année dernière.

L'huile de soja de Dalian devrait tomber dans une fourchette de 6 617-6 860 yuans, sous l'effet d'une vague c, a déclaré Wang Tao, analyste technique chez Reuters.

La farine de soja de Dalian devrait se stabiliser dans une zone de soutien de 2 776-2 936 yuans et entamer un rebond décent vers 3 729 yuans par la suite, a-t-il dit.

(1 $ = 7,1768 yuans chinois renminbi)