Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the performance of the Markit iBoxx Euro Inflation Linked Index, whether the trend is rising or falling. This fixed-income index represents the performance of the inflation-indexed government bonds of the Eurozone. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Obligations Type pays Développés Types d'Obligations Gouvernement Notes de crédit Investment Grade Obligations, Caractéristiques Inflation-Linked Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent Markit iBoxx Euro Inflation-Linked Total Return Index - EUR Devise EUR Frais de gestion 0.16% Encours (2020-09-07) 130.09 M EUR Société de gestion Amundi Caractéristiques Compétence juridique France Structure FCP Date de création 2009-06-22 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-09-07) Dernière 130.09 M EUR 1 mois 130.48 M EUR 3 mois 131.37 M EUR 6 mois 129.46 M EUR 1 an 114.09 M EUR