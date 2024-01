La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré vendredi que l'administration Biden proposerait bientôt des exigences en matière de "connaissance du client" pour les entreprises d'informatique en nuage, afin de savoir qui accède aux nuages américains pour former des modèles d'intelligence artificielle.

Nous ne pouvons pas tolérer que des acteurs non étatiques, la Chine ou des personnes que nous ne voulons pas voir accéder à nos nuages pour entraîner leurs modèles", a déclaré Mme Raimondo lors d'une interview accordée à Reuters. "Nous utilisons des contrôles à l'exportation sur les puces", a-t-elle fait remarquer, ajoutant que "ces puces se trouvent dans des centres de données en nuage américains, nous devons donc également penser à fermer cette voie pour des activités malveillantes potentielles".

La proposition de règlement devrait être publiée dès la semaine prochaine.

Mme Raimondo a déclaré que les entreprises américaines d'informatique en nuage "devraient avoir la charge de savoir qui sont leurs plus gros clients, qui forment les plus gros modèles et nous essayons d'obtenir ces informations". Que ferons-nous de ces informations ? Cela dépendra de ce que nous trouverons". (Reportage de David Shepardson, édition de Chris Reese)