Stratégie du fonds géré par AMUNDI LUXEMBOURG S.A. Ce Compartiment cherche à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant au moins 75% de son actif net en actions de sociétés domiciliées et cotées sur un Marché Réglementé de la Zone euro. Ce compartiment investit au moins 67% du total de son actif en actions de petites sociétés de la Zone euro (c.-à-d. avec une capitalisation similaire à celles des valeurs faisant partie de l'indice MSCI EMU Small Cap au moment de l'acquisition, cette limite étant supposée maintenue en permanence) domiciliées et cotées sur un marché réglementé de la Zone euro. Ce compartiment peut également investir jusqu'à 30% du total de son actif en actions de sociétés plus grandes domiciliées et cotées sur un marché réglementé de la Zone euro. Les investissements peuvent être étendus à d'autres Etats membres de l'UE en fonction des attentes concernant les pays qui pourraient ultérieurement intégrer la Zone euro.

Performances du fonds : Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap A EUR C

Performances Historiques Glissantes au 13-10-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -7.92% +0.24% +2% +17.98% -3.15% -7.72% +219.71% Catégorie -7.21% 1.28% 5.03% 20.07% 0.36% -5.16% -

Exposition sectorielle au 30-09-2020

Exposition par type d'actif au 30-09-2020 Long Court Nets Actions 95.45% 0% 95.45% Liquidités 12.72% 9.1% 3.62% Obligations 0.93% 0% 0.93% Autres 0.03% 0.02% 0.01%

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.