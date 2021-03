Stratégie du fonds géré par LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes au travers d'entreprises dont l'activité apporte des solutions aux enjeux du développement durable et qui se distinguent par la qualité de leur gouvernance et de leur politique sociale et environnementale (ESG). L'objectif extra-financier est de minimiser les risques et de capter des opportunités en investissant dans des sociétés qui apportent des solutions aux enjeux du développement durable et qui possèdent de bonnes pratiques en matière sociale, environnementale et de gouvernance. L'objectif extra-financier vise également à faire progresser les entreprises sur leur contribution aux enjeux de développement durable et aux enjeux ESG, en engageant un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d'amélioration précis et suivis dans le temps.

Performances du fonds : Echiquier Positive Impact Europe A

Performances Historiques Glissantes au 16-03-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +0.74% -2.02% +2.78% +7.21% +51.03% +34.39% +160.27% Catégorie 5.29% -0.35% 8.17% 16.54% 59.71% 19.29% - Indice 16.69% 0.33% 8.14% 5.33% 1.52% 29.72% -

