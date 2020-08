Stratégie du fonds géré par FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.) Le Compartiment vise à générer des revenus ainsi que l' appréciation du capital en investissant essentiellement dans des obligations mondiales des marchés émergents. Le Compartiment peut également investir dans d'autres types de titres comprenant des titres de créance émis par les marchés locaux, des obligations, des actions et des obligations d'entreprises émettrices des marchés émergents, ainsi que des obligations de moindre qualité. Les investissements seront effectués notamment mais pas exclusivement en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Europe de l'Est (y compris en Russie) et au Moyen-Orient.

Performances du fonds : Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Hdg

Performances Historiques Glissantes au 27-08-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.55% +1.11% +9.83% -1.29% +0.48% +1.47% +45.3% Catégorie -0.64% 1.17% 6.91% -2.23% 0.8% 1.54% - Indice 0.93% 0.98% 6.34% -1.06% 2.07% 4.07% -

Exposition sectorielle au 31-07-2020

Exposition par type d'actif au 31-07-2020 Long Court Nets Obligations 122.5% 13.25% 109.25% Liquidités 30.01% 40.43% 10.42% Convertibles 1.17% 0% 1.17% Actions 0% 0% 0%

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.