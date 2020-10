Stratégie du fonds géré par H2O AM LLP Le FCP sera géré selon un processus de gestion diversifiée active cherchant à tirer parti des évolutions des marchés internationaux de taux d'actions et de changes, tout en restant structurellement acheteur des marchés obligataires gouvernementaux et des bourses du G4 (Etats- Unis, Royaume Uni, zone euro et Japon) et de leurs devises. Le FCP visera à obtenir, sur sa durée de placement recommandée, une performance positive sans pour autant être directement liée à un indicateur de référence. A titre indicatif, la performance du FCP pourra être comparée a posteriori à celle de l'indice composite constitué à 50% de l'indice MSCI World Developed Markets (dividendes nets réinvestis) et à 50% de l'indice JP Morgan Government Bond index Broad sur sa durée minimale de placement recommandée.

Performances du fonds : H2O Multistrategies SP R C

Performances Historiques Glissantes au 08-10-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -91.04% +0.77% -76.46% -70.72% -89.94% -87.43% -64.54%

