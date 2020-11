Stratégie du fonds géré par INVESCO MANAGEMENT S.A. Le Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme en investissant dans un portefeuille international de participations dans des sociétés se livrant de façon prédominante à la conception, la production ou la distribution de produits et services liés aux activités pratiquées pendant le temps de loisirs, pouvant inclure des sociétés des secteurs de l'automobile, de la construction de logements et des biens durables, des médias et Internet et d'autres sociétés impliquées dans la satisfaction des besoins de consommateurs. Au moins 70 % de l'actif total du Compartiment seront investis dans des titres de fonds propres émis par ces sociétés. Le Compartiment pourra détenir jusqu'à 30 % de son actif total sous forme d'espèces et quasi-espèces, d'instruments du marché monétaire, de titres de créance (y compris les obligations convertibles) ou de titres de fonds propres émis par des sociétés ne satisfaisant pas les exigences précitées.

Performances du fonds : Invesco Glbl Consmr Trnds E EUR Acc

Performances Historiques Glissantes au 04-11-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +25.86% -0.77% +11.32% +39.2% +29.16% +47.86% +229.1% Catégorie 0.33% -0.13% 5.2% 13.5% 3.89% 16.72% -

Exposition sectorielle au 30-09-2020

Exposition par type d'actif au 30-09-2020 Long Court Nets Actions 99.27% 0% 99.27% Liquidités 1.24% 0.51% 0.73%

