Stratégie du fonds géré par ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE Le FCP a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice Stoxx 600® DR (C) dividendes réinvestis, en mettant en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Le FCP place les critères extra-financiers au coeur de sa sélection de valeurs et prête une attention particulière au respect du droit humain et à l'intégration des challenges sociétaux dans les stratégies des entreprises. La sélection de valeurs privilégie les sociétés qui démontrent, selon l'analyse de la société de gestion, les meilleures pratiques en matière de traitement de l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles elles interagissent ; notamment leurs fournisseurs, leurs salariés et leurs clients. Ainsi, l'objectif de l'OPCVM est de concilier performance financie?re et respect d'un principe éthique, celui du respect de la personne humaine et de sa dignité.

Performances du fonds : R-co 4Change Human Values C EUR

Performances Historiques Glissantes au 13-01-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +1.59% +3.17% +8.2% +9.77% -0.61% +4.01% +24.75% Catégorie 1.71% 4.17% 8.74% 9.75% -1.3% 3.58% -

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais R-co 4Change Human Values C EUR 1.59% 4.01% 7M EUR 1.5% R-co 4Change Human Values P EUR 1.61% 0.00% NC 2M EUR 0.95%

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.