Stratégie du fonds géré par VARENNE CAPITAL PARTNERS Le FCP a pour objectif de rechercher sur la durée de placement recommandée, la performance annualisée indiquée ci-après en mettant en ?'uvre une stratégie de gestion totalement discrétionnaire, sans contraintes géographiques, ni sectorielles, fondée sur les anticipations de marché du gérant. L'objectif est de réaliser une performance annualisée supérieure à l'EONIA capitalisé (moyenne sur 12 mois glissants) + 105 points de base pour les parts A, à l'EONIA capitalisé (moyenne sur 12 mois glissants) + 175 points de base pour les parts P, à l'EONIA capitalisé (moyenne sur 12 mois glissants) + 190 points de base pour les parts I, après déduction de l'ensemble des frais facturés au FCP (à l'exception de la commission de surperformance). La gestion est déconnectée de tout indicateur de référence, toutefois la performance de chaque catégorie de parts pourra être comparée a posteriori à l'objectif propre à chaque catégorie de parts indiqué ci-avant.

Performances du fonds : Varenne Global A-EUR

Performances Historiques Glissantes au 10-11-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +6.19% +3.65% +9.1% +11.2% +8.92% +14.78% +54.28% Catégorie -1.43% 1.29% 2.38% 7.64% 0.4% 2.72% -

