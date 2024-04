Portée par quelques bons résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.89% à 8088 points vendredi dernier et ce, malgré un indice Core PCE légèrement au-dessus des attentes aux Etats-Unis (+2.7% sur un an contre +2.6 attendu).



Sur le front des valeurs, Saint Gobain s'est adjugée 6.87%, Kering 3.25%, Schneider Electric 2.81%, Hermès 2.31%, Legrand 2.24% et Total 2.09% tandis que STM a cédé 2.51%, BNP Paribas 1.97% et Danone 1.69%.



Les indices américains ont également clôturé en nette hausse, dans le sillage d'Alphabet (+10.22%) et Microsoft (+1.82%).

Le Dow Jones a gagné 0.4% à 38239 points, le S&P500 a engrangé 1.02% à 5099 points et le Nasdaq100 1.65%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée ce matin, avec une hausse initiale de 0.5%.

En données horaires, l'indice parisien reste en phase de reprise et pourrait de nouveau tester la zone des 8145 points. Au-delà,, les 8189 points seraient alors en ligne de mire, dernier rempart avant le retour sur les records historiques.