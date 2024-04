En dépit des bonnes statistiques américaines, du repli des technos et du luxe, le CAC40 a repris terminé en hausse de 0.52% à 8023 points hier, à la faveur de quelques bons résultats d’entreprises.



Edenred s’est adjugée 4.87%, Schneider Electric 2.79%, Veolia 2.47%, Société Générale 2.28% tandis que STM a perdu 1.22%, Thalès 1.18%, Sanofi 1.1%, Cap Gemini 0.94% et LVMH 0.9%.



Côté macro, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient comme la semaine dernière à 212K (consensus 215K) et l’indice PhillyFed bondit à 15.5 (1.5 attendu et 3.2 le mois dernier). Les ventes de logements existants étaient en revanche légèrement sous les attentes à 4.19M (4.38M précédemment).



Les indices américains ont une nouvelle fois clôturé en ordre dispersé, en attendant l’intensification de la saison des résultats. Le Dow Jones a gagné 0.06%, le S&P500 a perdu 0.22% à 5011 points et le Nasdaq100 0.57%.



Ce matin, les contrats Futures laissent présager d’un repli de 1% pour le CAC40, sur fond de tensions géopolitiques et d’incertitudes sur les taux.



Comme évoqué dernièrement, en l’absence de réaction positive à l’ouverture, l’indice pourrait prochainement

retester la zone des 7900 points.