Wall Street : séance soutenue par de bons trimestriels

La Bourse de New York a terminé la séance dans le vert, soutenue par de bons résultats d'entreprise publiés en début de journée. Le Dow Jones a avancé de 0,8% à 35116 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris plus de 0,5% à 14761 points.



Les cours ont été largement portés par les résultats ces dernières semaines. A ce stade de la saison des résultats, 88% des sociétés du S&P 500 ayant dévoilé leurs comptes ont annoncé un bénéfice supérieur aux attentes de la communauté financière.



Concernant les publications de ce mardi, Under Armour s'est adjugé 7,5% après avoir relevé ses prévisions de résultats pour 2021 et fait mieux que prévu au deuxième trimestre, notamment à la faveur d'une solide activité en Amérique du Nord.



De même, Ralph Lauren a bondi de 6,1%, dans le sillage des résultats trimestriels meilleurs que prévu de la marque de vêtements haut de gamme, dus en grande partie au redressement de ses activités en Amérique du Nord et en Europe.



Eli Lilly a gagné 3,8% suite à la publication au titre du deuxième trimestre 2021 d'un BPA ajusté en croissance de 29% à 1,87 dollar, pour des revenus en hausse de 23% à un peu plus de 6,7 milliards (+12% en excluant des effets liés à la Covid-19).



ConocoPhillips a avancé de 2,3% sur fond d'un bénéfice net ajusté de 1,7 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, à comparer à une perte d'un milliard pour la période correspondante en 2020.



En revanche, Take-Two a chuté de 7,7% après avoir dévoilé lundi soir un bénéfice net en croissance de 72% à 152,3 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, mais aussi des revenus en repli de 2% à 813,3 millions.



Au chapitre économique, les commandes à l'industrie américaine se sont accrues de 1,5% en juin, selon le Département du Commerce, une hausse plus forte que prévu en consensus, après une progression de 2,3% en mai.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.