Le Nairobi Securities Exchange pourrait voir ses volumes d'échanges augmenter cette année et ses indices, qui ont fortement chuté l'année dernière, pourraient regagner du terrain lorsque les économies avancées commenceront à réduire leurs taux d'intérêt, a déclaré son directeur général à Reuters.

L'année dernière, les indices boursiers et de référence ont chuté respectivement de 27,74 % et de 10,44 %, le shilling kenyan s'étant affaibli de plus de 20 % et la banque centrale ayant relevé ses taux d'intérêt en conséquence.

L'activité des investisseurs étrangers à la bourse de Nairobi, qui est la sixième plus grande en Afrique et qui est considérée comme une porte d'entrée pour l'exposition aux économies frontières à croissance rapide dans la région, a chuté de 15 points de pourcentage depuis le début de l'année 2023.

Les volumes quotidiens d'actions échangées ont chuté au cours de l'année écoulée à moins d'un million de dollars, par rapport à la moyenne traditionnelle de 5 à 10 millions de dollars.

Le directeur général Geoffrey Odundo a déclaré qu'il espérait que le marché pourrait se redresser à mesure que les investisseurs s'adaptent à la perspective de taux d'intérêt plus bas sur des marchés comme les États-Unis.

"Ils sont désireux de commencer à se couvrir", a déclaré Geoffrey Odundo lors d'une interview vendredi, faisant référence à la pratique qui consiste à placer des liquidités sur un marché susceptible d'offrir une plus-value.

Selon lui, le récent mouvement baissier du marché signifie que les actions sont proposées à des prix attrayants, le multiple moyen du cours par rapport au bénéfice étant désormais de six, contre une moyenne de 10 dans le passé.

Il a néanmoins reconnu que l'incertitude persistante concernant le shilling pesait sur les investisseurs.

"Il s'agit toujours de l'effet boule de neige de la question "où la monnaie va-t-elle s'établir ? Où les taux d'intérêt vont-ils s'établir ?