Cotations 5 jours Cours en clôture 14/02/2020 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 Date 8170.07 8196.22 8160.64 8221.55 8133.29 Dernier -0.15% +0.32% -0.43% +0.75% -1.07% Variation

Graphique EUROSTOXX 50-R Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Pédagogie L’Eurostoxx 50 est un indice boursier européen regroupant 50 sociétés de la Zone euro. Pour sélectionner ces 50 composantes, l’indice effectue tous les ans au mois d’août un classement des 600 plus importantes capitalisations boursières de l’Eurozone. Par son système de calcul complexe basé sur les places des sociétés dans ce classement, il est plus difficile pour une entreprise d’entrer que d’être exclue de l’Eurostoxx 50.