La Chine a cherché à "tricher" et à "voler" pour égaler Taïwan dans le domaine de la technologie des puces, mais n'a pas encore réussi malgré des investissements considérables, a déclaré mercredi l'ambassadeur de facto de Taïwan à Washington, tout en laissant entrevoir la perspective d'une augmentation des investissements taïwanais dans le domaine des semi-conducteurs aux États-Unis.

Dans une vaste interview accordée à Reuters, le représentant de Taïwan Alexander Yui a mis en doute les informations selon lesquelles les fabricants de puces chinois sont sur le point de fabriquer des processeurs de smartphones de nouvelle génération, et a réfuté les accusations de Donald Trump, principal candidat républicain à l'élection présidentielle américaine de 2024, selon lesquelles Taïwan prenait les emplois américains dans le secteur des semi-conducteurs.

M. Yui, qui est arrivé à Washington en décembre, en remplacement de Hsiao Bi-khim, actuellement vice-président élu de l'île, a également déclaré qu'il espérait que le Congrès américain adopterait un projet de loi sur le financement supplémentaire de la sécurité qui aiderait Taïwan dans ses défenses.

Il a toutefois minimisé la possibilité que Washington stocke des armes à Taïwan pour dissuader toute action militaire de la Chine, qui revendique l'île démocratiquement gouvernée comme son territoire.

"Ils ne suivent pas vraiment les règles. Ils trichent, copient, etc. Ils volent des technologies", a déclaré M. Yui à propos des fabricants chinois de puces, ajoutant qu'il doutait qu'ils puissent fabriquer des processeurs de nouvelle génération viables dès cette année, compte tenu des efforts déployés par les États-Unis pour freiner le développement des technologies de pointe par Pékin.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais la Chine nie régulièrement les accusations d'espionnage économique.

Washington affirme que la Chine utilise son énorme marché et son contrôle des chaînes d'approvisionnement pour contraindre les pays à lui transférer des technologies stratégiques, et que ses nombreux vols informatiques en font la principale menace pour la compétitivité technologique des États-Unis.

Les espions taïwanais ont enquêté sur de nombreuses entreprises chinoises soupçonnées de débaucher illégalement des ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs et d'autres talents technologiques.

Washington interdit aux entreprises américaines de fournir des technologies sans licence spéciale à certains fabricants de puces chinois, dont Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), en raison de leur collaboration présumée avec l'armée chinoise.

"Ces entreprises, pour lesquelles ils ont dépensé des milliards de dollars, se sont pratiquement effondrées", a déclaré M. Yui.

L'année dernière, M. Trump a déclaré à Fox News que Taïwan, qui est le premier producteur mondial de puces électroniques de pointe, avait pris des parts de marché aux États-Unis dans ce secteur et qu'il aurait dû être soumis à des droits de douane américains.

Certains analystes ont supposé que ses commentaires reflétaient un désir de réduire le soutien des États-Unis à l'île s'il était élu. L'administration Trump a néanmoins approuvé des milliards de dollars de ventes de matériel de défense à Taïwan.

"En fait, nous sommes des partenaires (...) et ce n'est pas ce que M. Trump a dit", a déclaré M. Yui. "Nos entreprises cherchent de nouvelles façons de se repositionner stratégiquement dans différents pays, et nous avons été heureux de voir que nos entreprises envisagent les États-Unis, par exemple - TSMC en Arizona. Et je pense qu'il y en aura d'autres à venir", a-t-il ajouté.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde.

M. Yui a refusé de dire si Taïwan avait cherché à s'engager dans la campagne de M. Trump, mais il a déclaré que l'île bénéficiait de l'amitié et du soutien des démocrates et des républicains.

Un vaste programme d'aide à la sécurité internationale comprenant des milliards de dollars pour Taïwan a été bloqué au Congrès américain par l'insistance des républicains pour qu'il comprenne également une révision de la politique américaine en matière d'immigration et de sécurité aux frontières.

"Nous accueillons favorablement toute aide des États-Unis, du Congrès et de l'administration, visant à renforcer les capacités de défense de Taïwan", a déclaré M. Yui.

L'armée américaine se tourne vers ses partenaires du Pacifique pour trouver des lieux sûrs où stocker des équipements et des munitions en cas de conflit avec la Chine.

Bien que le président américain soit autorisé par la loi à créer un stock régional de munitions et d'articles de défense pour Taïwan, M. Yui a minimisé la possibilité qu'ils soient placés sur l'île.

"Je pense que les stocks ne seront pas installés à Taïwan", a-t-il déclaré. (Reportage de Michael Martina et David Brunnstrom ; Reportage complémentaire de Patricia Zengerle ; Rédaction de Jamie Freed)