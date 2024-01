La moyenne des actions japonaises Nikkei a enregistré son meilleur mois de janvier depuis 26 ans, après s'être débarrassée mercredi de la baisse des marchés des puces.

Le Nikkei s'est remis de pertes allant jusqu'à 1 % au début des échanges pour terminer la journée en hausse de 0,61 % à 36 286,71, augmentant ses gains pour le mois à 7,77 %, son meilleur début d'année depuis un bond de près de 9 % en janvier 1998.

Il s'agit de l'indice boursier le plus performant au niveau mondial, dépassant les gains de 3,3 % enregistrés par le S&P 500 et le Nasdaq Composite aux États-Unis.

"Le Nikkei a fait des ravages ce mois-ci, et vous ne voudriez pas vous battre contre lui", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Je ne peux pas imaginer que nous fassions tout ce chemin sans jeter un coup d'œil au sommet (record) de 1989 de 38 957,44, a-t-il ajouté.

Le Nikkei se situe actuellement à environ 1,9 % en dessous d'un pic de 34 ans à 36 984,51 le 16 janvier, sous l'effet conjugué des flux d'investisseurs étrangers en provenance de Chine, de la faiblesse du yen qui stimule les bénéfices et de l'enthousiasme suscité par les réformes de la gouvernance d'entreprise, en plus d'un élan pur et simple.

La semaine dernière, les indicateurs techniques avaient signalé que le marché était en surchauffe, mais ils montrent aujourd'hui un marché beaucoup plus équilibré.

L'indice de force relative (RSI), qui mesure la dynamique du marché, est passé de 76 lundi dernier, dépassant la ligne des 70 qui indique une situation de surachat, à près de 67 aujourd'hui.

Les poids lourds de l'industrie des puces électroniques ont contribué à faire baisser le Nikkei en début de séance, sous l'effet des résultats financiers décevants de Microsoft, Alphabet et Advanced Micro Devices. Toutefois, ils ont réduit leurs pertes au cours de la séance de l'après-midi.

Les fabricants d'équipements de semi-conducteurs Tokyo Electron et Advantest ont chacun perdu un peu plus de 0,4 %, tandis que SoftBank Group, investisseur dans des start-ups axées sur l'intelligence artificielle, a perdu 0,84 %.

La saison des résultats au Japon s'accélère et a produit des gagnants et des perdants de grande envergure.

Le fabricant d'engins de chantier Komatsu a bondi de 8,6 % et la société d'imagerie Canon a grimpé de 7,9 %, tandis que le fabricant de composants électroniques Alps Alpine a chuté de près de 16 %.

Quelque 319 entreprises annoncent leurs résultats mercredi, la saison des rapports atteignant son apogée à la mi-février.

"Les étrangers ont été de gros acheteurs d'actions japonaises car le pays sort de la déflation après 30 ans", a déclaré Kenji Abe, stratège en actions chez Daiwa Securities, qui prévoit que le Nikkei atteindra 40 000 d'ici la fin de l'année.

"Les entreprises ont augmenté leurs prix, ce qui devrait se traduire par des marges plus élevées, et les bénéfices devraient donc être globalement meilleurs que l'année dernière. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich et Sohini Goswami)