Le S&P 500 a clôturé en légère hausse mardi, les investisseurs ayant examiné les résultats mitigés des grandes entreprises américaines et digéré les commentaires des décideurs de la Réserve fédérale à la recherche d'indices sur la première réduction prévue des taux d'intérêt.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la banque centrale n'en avait "pas encore fini" avec l'inflation, bien qu'il ait noté qu'elle avait baissé rapidement avec des données sur l'inflation à trois mois et à six mois "fondamentalement" à l'objectif de 2% de la Fed.

Par ailleurs, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a déclaré que si l'économie américaine se comportait comme elle le prévoit, cela pourrait ouvrir la voie à des réductions de taux. Toutefois, Mme Mester a déclaré qu'elle n'était pas encore prête à suggérer un calendrier pour une politique plus souple en raison de l'incertitude liée à l'inflation.

Dimanche, le président de la Fed, Jerome Powell, a réduit à néant les derniers espoirs d'une baisse des taux en mars. Il avait déclaré que la Fed pouvait être "prudente" dans sa décision de réduire les taux, une économie forte laissant le temps de renforcer la confiance dans la maîtrise de l'inflation.

"La grande nouvelle macroéconomique d'aujourd'hui est que deux gouverneurs de la Fed confirment ce que Powell a dit au cours du week-end. Cela freine un peu les marchés aujourd'hui. C'est un peu le suivi d'hier", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 11,33 points, soit 0,23 %, pour terminer à 4 954,14 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 12,16 points, soit 0,07 %, pour atteindre 15 609,49 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 138,20 points, soit 0,36 %, pour atteindre 38 520,70 points.

John Praveen, Managing Director & Co-CIO chez Paleo Leon a suggéré que la Fed ne devrait pas attendre trop longtemps pour assouplir sa politique, car les problèmes de la banque régionale NY Community Bancorp mettent en lumière la faiblesse du secteur de l'immobilier commercial sensible aux taux.

M. Powell a également fait référence à ce secteur dimanche. Mardi, la secrétaire au Trésor américain

Janet Yellen

a déclaré qu'elle était préoccupée par les pressions exercées par le secteur de l'immobilier commercial sur les banques et les propriétaires, mais qu'elle pensait que la situation pouvait être gérée avec l'aide des autorités de régulation bancaire.

Pour Praveen, ces commentaires ont renforcé la nervosité des investisseurs.

L'indice KBW des banques régionales a de nouveau chuté après avoir perdu environ 11 % au cours des cinq dernières séances et les actions de New York Community Bancorp

ont accentué leur chute

depuis la perte trimestrielle surprise du prêteur la semaine dernière.

Les compagnies aériennes

ont contribué à faire progresser l'indice Dow Jones des transports grâce à des signes de forte demande. Frontier Group Holdings s'est redressé après avoir surpris les investisseurs avec un rapport financier à l'équilibre.

Plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 81,2 % d'entre elles ont dépassé les attentes, selon les données du LSEG. Dans l'ensemble, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir augmenté de 8,1 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent.

GE HealthCare Technologies a fortement progressé après que l'entreprise de technologie médicale a publié des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre, ce qui a permis au secteur de la santé du S&P 500 d'atteindre un niveau record.

L'indice des matériaux a gagné du terrain, les actions de la société chimique DuPont de Nemours ayant bondi après avoir dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, annoncé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars et augmenté son dividende.

Les actions de Palantir Technologies ont également grimpé en flèche après avoir annoncé un bénéfice annuel élevé.

Toutefois, Eli Lilly a inversé les gains antérieurs, même après avoir prévu un bénéfice pour 2024 supérieur aux estimations.

Les actions du secteur des puces ont pesé sur le Nasdaq, fortement axé sur la technologie. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a sous-performé au cours de la séance. Rambus Inc a mené les baisses dans le secteur, ses actions ayant plongé après son rapport trimestriel. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai et David Gregorio)