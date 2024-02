Le S&P 500 a franchi la barre des 5 000 points pour la deuxième journée et le Nasdaq a dépassé les 16 000 points, grâce aux actions des mégacapitalisations et des sociétés de puces, notamment Nvidia, les investisseurs ayant parié sur la technologie de l'intelligence artificielle et ayant pris connaissance de résultats solides.

Nvidia a gagné du terrain et atteint un niveau record après que Reuters a rapporté qu'elle construisait une nouvelle unité commerciale axée sur la conception de puces sur mesure pour les entreprises d'informatique dématérialisée et autres, y compris des processeurs avancés d'intelligence artificielle (IA).

Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, était en pourparlers avec des investisseurs afin de lever des fonds pour une initiative technologique visant à renforcer la capacité de construction de puces pour alimenter l'IA, entre autres.

"Jusqu'à présent, l'histoire de l'IA se résume à la construction de l'infrastructure, des puces, des centres de données", a déclaré David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management, ajoutant que le rapport "souligne au moins qu'il y a potentiellement une énorme demande à venir pour l'infrastructure de l'IA".

Bien que M. Lefkowitz ait déclaré que les étapes franchies par le S&P et le Nasdaq ne modifieront probablement pas les calculs des investisseurs concernant les perspectives de risque et de rendement des marchés, il a ajouté que "cela rehausse le profil de ce qui se passe sur le marché".

Outre la surperformance de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie, les poids lourds du marché axés sur la technologie, tels que Microsoft, Amazon.com et Alphabet, ont également largement contribué aux gains de l'indice.

Avec les résultats d'environ deux tiers des sociétés du S&P 500, les données du LSEG montrent maintenant que Wall Street estime la croissance des bénéfices du quatrième trimestre à 9,0 % contre 4,7 % attendus au 1er janvier, tandis que 81 % des sociétés dépassent les estimations, contre une moyenne de 76 % au cours des quatre périodes de référence précédentes.

"Les bénéfices ont été solides jusqu'à présent, supérieurs aux attentes", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, New York. "Et il y a eu des nouvelles concernant des opportunités de croissance supplémentaires pour Nvidia, spécifiques à l'informatique dématérialisée, un autre domaine de croissance en plus de l'IA. Ce sont là les principaux facteurs de croissance.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 27,98 points, soit 0,56 %, pour terminer à 5 026,29 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 196,95 points, soit 1,25 %, pour atteindre 15 987,69 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 59,19 points, soit 0,16 %, à 38 666,29 points.

Les bénéfices positifs et l'optimisme de l'IA ont aidé le S&P 500 à atteindre 10 records intrajournaliers depuis le début de l'année.

Plus tôt, les données ont montré que les prix à la consommation mensuels aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en décembre, mais que l'inflation sous-jacente est restée légèrement élevée - un tableau mitigé qui a assombri les attentes sur le calendrier des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les données économiques solides et les commentaires optimistes des responsables politiques de la Fed ces derniers jours ont réduit à néant les espoirs de voir la banque centrale commencer à réduire ses taux d'intérêt en mars.

Cependant, M. Ghriskey rappelle les prévisions officielles de la Fed dans le "dot-plot", qui impliquent toujours une réduction des taux cette année.

"Le marché a le vent en poupe grâce à la Fed. Il semble que nous ayons atteint le sommet des taux d'intérêt. Le prochain mouvement sera à la baisse. Nous ne savons pas quand cela se produira. La Fed continue de jeter de l'eau froide sur cette idée, mais ses votes avec les points indiquent qu'elle va assouplir sa politique au cours du second semestre."

Les acteurs du marché attendent les données sur les prix à la consommation de janvier la semaine prochaine pour avoir plus d'indices sur la date à laquelle la Fed réduira les coûts d'emprunt.

PepsiCo a chuté après que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre ait été inférieur aux estimations, les multiples augmentations de prix ayant réduit la demande pour ses jus de fruits et ses chips Lay's.

Les actions de Pinterest ont chuté après avoir annoncé un chiffre d'affaires pour le premier trimestre largement inférieur aux estimations de Wall Street, tandis que Cloudflare s'est redressé après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse pour le premier trimestre. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai, Shounak Dasgupta et Aurora Ellis)