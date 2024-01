Les investisseurs qui ont parié contre les actions américaines et canadiennes ont perdu sur le papier 194,9 milliards de dollars l'année dernière à la suite d'une forte hausse des marchés, a indiqué jeudi le fournisseur de données S3 Partners Research.

L'année 2023 a été une année extrêmement difficile pour les vendeurs à découvert, après que l'indice Nasdaq Composite a fait un bond de 43,4 % et que le S&P 500 a augmenté de 24,2 %. Les investisseurs qui vendent à découvert une action parient sur une baisse de son prix.

Les paris contre Tesla, Nvidia, Apple, Meta Platforms, Microsoft et Amazon.com ont été les six plus grands perdants pour les vendeurs à découvert, selon S3.

Au total, la position à découvert des investisseurs s'élevait à 957 milliards de dollars, selon S3.

Néanmoins, certains investisseurs ont pu gagner de l'argent en pariant contre des actions, en particulier pendant la crise bancaire qui a secoué les marchés en mars dernier.

Les actions de la First Republic Bank, qui a finalement été rachetée par JPMorgan Chase, ont été la position courte la plus rentable l'année dernière, générant un profit de 840 %, soit 1,6 milliard de dollars. Les prêteurs en faillite SVB Financial Group et Signature Bank ont également été les troisième et onzième paris les plus rentables en 2023, respectivement.

Reuters a rapporté en avril que les premiers vendeurs à découvert de banques en difficulté n'étaient qu'une petite minorité. (Reportage de Carolina Mandl à New York, édition de Chris Reese et Matthew Lewis)