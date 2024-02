Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux Après avoir brièvement franchi la barre des 5 000 points pour la première fois jeudi, l'indice S&P500 de Wall Street semble bien parti pour maintenir ses gains de près de 5 % depuis le début de l'année, tandis qu'un agenda peu chargé vendredi remet les obligations et l'inflation sur le devant de la scène.

La nuit dernière, les marchés ont été calmés par l'absence de la Chine continentale en raison des vacances du Nouvel An lunaire, bien qu'une nouvelle chute de près de 1 % du Hang Seng à Hong Kong, toujours ouvert, ait montré qu'il est difficile de dissiper le sentiment morose des investisseurs en Chine.

Même s'il faudra attendre près d'une semaine avant que le marché ne réagisse, quelques rares nouvelles économiques positives sont parvenues de Pékin. Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté plus que prévu pour atteindre un niveau record en janvier, la banque centrale ayant pris des mesures pour stimuler le crédit, ce qui renforce les attentes de nouvelles mesures de relance.

Mais l'économie n'est qu'une partie du problème pour les investisseurs étrangers qui se retirent de la deuxième économie mondiale, et le président chinois Xi Jinping, lors d'une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine jeudi, n'aura pas été d'un grand réconfort en confirmant l'alliance de plus en plus étroite entre Pékin et Moscou.

De retour sur les marchés américains, l'humeur est manifestement très différente, les actions atteignant des niveaux record et continuant à grimper à mesure que la chaleur blanche d'une nouvelle saison de résultats d'entreprise impressionnante passe - la hausse de près de 50 % de l'action du concepteur de puces Arm ayant été la réaction la plus marquante de la journée de résultats de jeudi.

Pourtant, la politique n'est jamais loin de l'esprit de Wall Street. Donald Trump semble se diriger vers une grande victoire juridique devant la Cour suprême des États-Unis, les juges ayant indiqué jeudi qu'ils étaient prêts à rejeter une décision judiciaire excluant l'ancien président du scrutin dans le Colorado pour avoir participé à une insurrection lors de l'attaque du Capitole en 2021.

Plus prosaïquement, la journée de vendredi sera consacrée aux révisions de l'indice de référence des prix à la consommation aux États-Unis pour l'année dernière - une donnée parfois nébuleuse qui a pris de l'importance au cours de la crise du coût de la vie de l'année dernière et qui, l'année dernière, a poussé la Réserve fédérale à adopter une position encore plus stricte en matière de politique.

Les révisions interviennent avant la mise à jour critique de l'IPC de janvier, la semaine prochaine, qui devrait montrer un certain ralentissement de l'inflation après un bond surprise le mois précédent.

Cependant, les responsables de la Fed ayant signalé haut et fort qu'ils n'étaient pas pressés de commencer à réduire les taux d'intérêt, et malgré des ventes aux enchères de titres du Trésor à 10 et 30 ans bien accueillies cette semaine, les rendements obligataires sont repartis à la hausse avant l'ouverture de la bourse de vendredi.

Les rendements des obligations à dix ans ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines, à plus de 4,17 %.

Le dollar, enhardi, a progressé grâce à cette puissante constellation de hausses des rendements obligataires alimentées par la croissance et à la hausse record des actions américaines. Le dollar/yen a atteint un nouveau plus haut de deux mois à la suite de l'assouplissement de la position de la Banque du Japon sur le futur resserrement de la politique monétaire dans ce pays.

Toutefois, le Fonds monétaire international a exhorté vendredi la Banque du Japon à envisager de mettre fin à son contrôle de la courbe des taux et à ses achats massifs d'obligations, puis à relever progressivement les taux d'intérêt à court terme.

Les banquiers centraux européens se sont peut-être montrés moins détendus, s'alignant en grande partie sur la position de la Fed, qui souhaite rester patiente avant de réduire ses taux, et la plupart d'entre eux voulant s'assurer que la désinflation est bien enracinée avant de voter pour des réductions de taux.

Jonathan Haskel, qui a voté en faveur d'une hausse des taux d'intérêt la semaine dernière, a déclaré qu'il était encouragé par les signes indiquant que les pressions inflationnistes britanniques pourraient être en train de s'estomper, mais qu'il aurait besoin de plus de preuves d'un refroidissement avant de changer de position.

Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis près de deux mois vendredi.

Les responsables politiques de la BCE ont également appelé à la prudence et souligné la nécessité de disposer de davantage de données pour renforcer la confiance dans le retour de l'inflation à 2 %.

En Europe, Ubisoft a bondi de près de 14 % après que le groupe de jeux vidéo a annoncé un chiffre d'affaires net légèrement supérieur à ses prévisions pour le troisième trimestre.

Les principales valeurs de luxe de la région ont présenté un tableau mitigé. Les actions d'Hermes ont augmenté de 4,5 % pour atteindre un nouveau record après que les ventes du fabricant de sacs Birkin aient bondi au quatrième trimestre, mais L'Oréal a chuté de 6,3 % après que le fabricant français de cosmétiques ait manqué ses estimations, les voyageurs chinois dépensant moins pour le shopping.

À l'instar des banques régionales aux États-Unis, certaines banques européennes continuent de s'inquiéter de leur exposition aux prêts immobiliers commerciaux en difficulté. Les actions de la Deutsche Pfandbriefbank ont poursuivi leur déclin vendredi, chutant de plus de 3 %, et ses obligations sont restées sous pression en raison de ces inquiétudes.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan * Le chancelier allemand Olaf Scholz se rend aux États-Unis pour une visite de deux jours * Les résultats des entreprises américaines : Pepsico, Catalent