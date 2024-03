Après avoir terminé en nette hausse de 0.86% à 5248 points, l'indice S&P500 est stable en préouverture, dans un contexte de prudence, avant la fermeture des marchés demain et la publication de l'indice Core PCE, suivi de près par la Fed.



Les statistiques du jour étaient meilleures que prévu, le PIB progresse de 3.4% (contre 3.2% précédemment) et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 210K (212K la semaine dernière). L'indice PMI de Chicago sera dévoilé à 14h45, les promesses de ventes de logements et l'indice du Michigan à 15h.



Techniquement, on suivra de près la sortie des 5203/5261 points pour agir.