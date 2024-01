Les actions de Wall Street ont fortement chuté mercredi après que les données optimistes sur les ventes au détail de décembre aux États-Unis aient réduit les attentes de la Réserve fédérale qui souhaite lancer sa campagne de réduction des taux d'intérêt dès le mois de mars.

L'indice de référence S&P 500 est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, tandis que le Dow Jones a chuté à son plus bas niveau depuis près d'un mois.

Les grandes capitalisations boursières ont pesé sur le marché, Amazon, Nvidia et Alphabet ayant chacune baissé de plus de 1 %, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a dépassé 4,1 %, son niveau le plus élevé de l'année.

Tesla a chuté de 3,4 % après que le fabricant de véhicules électriques a réduit les prix de ses voitures Model Y en Allemagne, une semaine après avoir réduit les prix de certains modèles chinois.

L'indice du secteur immobilier S&P 500, sensible aux taux d'intérêt, a chuté de 2,7 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois.

Les données ont montré que les remises accordées par les détaillants et l'augmentation des achats de véhicules à moteur ont soutenu une hausse plus importante que prévu des ventes au détail aux États-Unis, maintenant l'économie sur une base solide en 2024.

Cela a renforcé l'idée que la Fed pourrait ne pas réduire ses taux aussi rapidement que prévu cette année.

Les attentes des opérateurs concernant un taux d'intérêt de 25 points de base en mars sont tombées à 55 %, contre environ 60 % avant la publication des données.

Ces dernières semaines, les actions américaines ont perdu une partie des gains réalisés au cours des deux derniers mois de l'année 2023.

Les positions des gens se modèrent, passant de "tout positif" à "il y a encore beaucoup d'incertitude", a déclaré Tom Martin, gestionnaire principal de portefeuille chez Globalt Investments à Atlanta.

Il a cité les responsables de la Fed qui ont récemment minimisé les attentes d'un début rapide des réductions de taux, et les données économiques mitigées.

L'indice de volatilité du marché CBOE, un indicateur de la peur du marché, a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois, à 15,37 points, au cours de la journée.

Le S&P 500 reste en baisse d'environ 1 % par rapport à son niveau record de janvier 2022.

L'activité économique américaine a ralenti entre la fin octobre et la mi-novembre, tandis que les entreprises ont fait état d'une inflation largement modérée et d'une embauche plus facile, a indiqué la Fed dans son rapport "Beige Book" mercredi.

Morgan Stanley a chuté de 2,2 % après que les analystes ont réduit leurs notes et leurs objectifs de prix à la suite des résultats du quatrième trimestre de la banque. Bank of America et Citigroup ont perdu plus de 1 % chacune.

Le S&P 500 était en baisse de 0,91 % à 4 722,52 points.

L'indice Nasdaq Composite a baissé de 1,16 % à 14 771,72 points, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,48 % à 37 180,48 points.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a chuté de 1,3 %, atteignant son plus bas niveau en un mois.

Charles Schwab a chuté de 1,2 % après la chute de 47 % de son bénéfice au quatrième trimestre.

Spirit Airlines a chuté de 24%, prolongeant les pertes importantes subies mardi après qu'un juge américain a empêché JetBlue d'acquérir le transporteur.

Ford Motor a perdu 2,3% après qu'UBS ait rétrogradé le titre de "acheter" à "neutre".

Boeing a gagné 1,1% après que l'Administration fédérale de l'aviation ait déclaré que les inspections d'un premier groupe d'avions 737 MAX 9 étaient terminées.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 dans une proportion de 5,5 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux plus hauts et cinq nouveaux plus bas ; le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 199 nouveaux plus bas.