Les principaux indices de Wall Street sont restés modérés lundi, les investisseurs se préparant à deux rapports cruciaux sur l'inflation au cours de la semaine pour obtenir des indices sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt, tandis que Nvidia a dépassé Amazon en valeur de marché pour la première fois en deux décennies.

Nvidia a dépassé Amazon.com en termes de capitalisation boursière, l'euphorie autour de l'intelligence artificielle ayant catapulté le fabricant de puces au quatrième rang des entreprises américaines les plus précieuses. Leurs actions ont augmenté respectivement de 0,5 % et de 0,1 %.

Les grandes capitalisations boursières les plus exposées à l'intelligence artificielle ont été le fer de lance de la reprise à Wall Street, profitant également de l'espoir d'une baisse imminente des taux d'intérêt et des perspectives optimistes des entreprises.

La dernière étape d'un rallye de quatre mois parmi les principaux indices de Wall Street a été la clôture du S&P 500 au-dessus du niveau psychologique des 5 000 points vendredi. Le Nasdaq a brièvement dépassé la barre des 16 000 points pour la deuxième séance consécutive lundi, se rapprochant ainsi de son record historique atteint en novembre 2021.

"Nous sommes à des niveaux élevés et la vraie question est de savoir combien de temps encore ce marché peut continuer à se redresser sans nouveau catalyseur sérieux", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

"Nous allons commencer à nous tourner vers les nouvelles macroéconomiques avec l'IPC qui pourrait déterminer si le marché continue à se redresser."

Les traders attendent l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP) de janvier cette semaine pour déterminer le calendrier de l'assouplissement de la politique monétaire cette année. Les autres données de la semaine comprennent également la production industrielle, les ventes au détail et le sentiment préliminaire des consommateurs de l'Université du Michigan.

Avec des données croissantes reflétant une économie robuste, les banquiers centraux ont effectivement repoussé les paris des traders pour des réductions de taux anticipées. La probabilité d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mai est tombée à 61 %, contre plus de 95 % au début de 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

Les remarques des responsables de la Réserve fédérale, notamment Thomas Barkin, président de Richmond, et Neel Kashkari, chef de Minneapolis, prévues tout au long de la journée, seront examinées à la loupe pour tout indice sur le calendrier des réductions de taux.

À 9:51 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 21,04 points, ou 0,05%, à 38 692,73, le S&P 500 était en hausse de 1,20 points, ou 0,02%, à 5 027,81, et le Nasdaq Composite était en hausse de 5,72 points, ou 0,04%, à 15 996,38.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Diamondback Energy a bondi de 7 %, aidant le secteur de l'énergie à prendre la tête des 11 secteurs du S&P 500 avec un gain de 0,8 %, après avoir annoncé un accord de 26 milliards de dollars pour acheter le plus grand producteur privé de pétrole et de gaz dans le bassin Permien, Endeavor Energy Partners.

Citigroup a glissé de 0,8 % après que Reuters a rapporté que les régulateurs américains ont demandé au prêteur des changements urgents sur la façon dont il mesure le risque de défaillance des partenaires commerciaux et que ses propres auditeurs ont trouvé qu'un plan d'amélioration de la surveillance interne était insuffisant.

Joby Aviation a gagné 3,5 %, le fabricant d'avions électriques ayant signé un accord pour lancer des services de taxi aérien dans les Émirats d'ici le début de l'année 2026.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,18 contre 1 sur le NYSE et de 2,36 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 25 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 93 nouveaux plus hauts et 13 nouveaux plus bas. (Reportage de Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)