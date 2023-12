Alors que s'achève une année faste pour les actions américaines, les gestionnaires de fonds sont confrontés à un choix potentiellement lourd de conséquences en 2024 : s'en tenir aux quelques valeurs technologiques et de croissance massive qui ont tiré les indices boursiers vers le haut, ou tenter sa chance sur le reste du marché.

Les actions des "Sept Magnifiques" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms et Tesla - ont individuellement grimpé de 50 % à 240 % en 2023, ce qui en fait l'un des paris les plus payants du marché.

En raison de leur poids dans l'indice S&P 500, ces sept entreprises ont contribué à près des deux tiers de la hausse de 24 % de l'indice de référence cette année, comme l'ont montré les données recueillies au début du mois. L'indice Nasdaq Composite, qui met davantage l'accent sur la technologie, a fait un bond de 43,4 % cette année, sa plus forte hausse annuelle depuis 2020.

Il n'est pas surprenant que les gestionnaires de fonds interrogés dans le cadre de l'enquête la plus récente de BofA Global Research aient déclaré que la détention de ces sept actions était l'opération la plus "encombrée" du marché.

Mais les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt l'année prochaine alors que l'économie évite la récession ont réveillé d'autres parties du marché au cours des dernières semaines. Par ailleurs, certains investisseurs estiment que les énormes hausses enregistrées par les sept valeurs pourraient les avoir surévaluées ou rendues vulnérables aux prises de bénéfices.

"Lorsque vous avez sept entreprises qui sont très présentes dans l'indice et qui augmentent toutes, c'est bon pour le marché", a déclaré Jonathan Cofsky, gestionnaire de portefeuille pour l'équipe Global Technology and Innovation chez Janus Henderson Investors. "Mais je pense qu'il y a probablement plus d'opportunités dans le reste du marché, en fonction des taux et de l'économie.

Les données fournies en début de semaine par le groupe Apollo ont montré que 72 % des actions du S&P 500 ont sous-performé l'indice cette année, ce qui constitue un record.

Toutefois, certains signes indiquent que la reprise se généralise. Le S&P 500 à poids égal - une approximation de l'action moyenne - a grimpé de 6,7 % en décembre, contre une hausse de 4,5 % pour l'indice standard, après avoir été à la traîne pendant la majeure partie de l'année.

Dans le même temps, l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, auparavant léthargique, a grimpé de 12 % en décembre, sa plus forte progression mensuelle depuis trois ans.

Compte tenu du poids des Sept Magnifiques dans le S&P 500, une mauvaise année pour le groupe pourrait entraîner des problèmes pour le marché dans son ensemble si d'autres actions ne prennent pas le relais.

Parmi les autres facteurs importants pour le marché l'année prochaine, citons la poursuite du reflux de l'inflation, qui permettra à la Fed de réduire ses taux au rythme attendu par les marchés, ainsi que la résistance persistante de l'économie américaine. L'approche des élections présidentielles américaines en novembre pourrait également accroître la volatilité du marché.

Bien entendu, d'autres secteurs du marché pourraient avoir du mal à reproduire les caractéristiques qui ont attiré les investisseurs vers les sept pays. Leur taille et leurs avantages concurrentiels en ont fait un refuge pour les investisseurs inquiets des retombées économiques du resserrement agressif de la politique monétaire engagé par la Fed pour calmer l'inflation galopante.

L'enthousiasme suscité par le potentiel commercial des technologies émergentes d'intelligence artificielle a également contribué à propulser certaines des mégacaps en 2023, notamment Nvidia et Microsoft, qui ont fait un bond de 239 % et 57 %, respectivement.

Un autre facteur est la rentabilité : les Sept Magnifiques devraient afficher une augmentation globale des bénéfices de 39,5 % en 2023, contre une baisse de 2,6 % pour le reste du S&P 500, selon les données de LSEG. La croissance de leurs bénéfices devrait à nouveau être supérieure en 2024, mais dans une moindre mesure.

Mais les actions des Sept Magnifiques se négocient à des valorisations globalement plus chères après leurs gains. Selon LSEG Datastream, elles se sont récemment négociées à un ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen de 33,6 fois, alors que le S&P 500 se situait à 19,8 fois.

"Elles n'ont pas la possibilité de commencer l'année en étant faibles comme point de départ", a déclaré Matt Benkendorf, directeur des investissements de la Vontobel Quality Growth Boutique.

Vontobel Quality Growth détient Microsoft, Amazon et Alphabet dans ses portefeuilles, mais pas les quatre autres sociétés pour lesquelles M. Benkendorf voit davantage de défis opérationnels.

M. Cofsky, quant à lui, a déclaré que ses fonds détenaient au moins une partie des Sept Magnifiques, mais qu'il voyait une rotation potentielle vers des actions technologiques à petite ou moyenne capitalisation en 2024 si les taux continuaient à se modérer.

Brian Belski, stratège de BMO Capital Markets, a recommandé aux investisseurs de détenir "un peu de tout" au cours de l'année à venir, étant donné qu'il "s'attend à ce que la participation des actions individuelles s'élargisse considérablement", après une répartition étroite par rapport à l'histoire en 2023.

D'autres pensent que les Sept Magnifiques continueront d'attirer les investisseurs qui espèrent une répétition de leur performance de cette année.

La domination des Sept Magnifiques dans les principaux indices signifie qu'ils sont largement détenus par des fonds communs de placement et des ETF et qu'ils pourraient bénéficier de l'arrivée d'argent en provenance de l'extérieur vers les actions, a déclaré Francisco Bido, gestionnaire de portefeuille senior chez F/m Investments.

Il considère les sept entreprises comme des positions à long terme dans ses portefeuilles, à l'exception de Tesla.

"C'est un peu une boucle de rétroaction", a déclaré M. Bido. "Les entreprises deviennent plus grandes et les gens en veulent encore plus.