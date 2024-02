Les actions australiennes ont mis fin à une série de trois séances de hausse ce lundi, entraînées par les valeurs de la santé et des matières premières, alors que les investisseurs locaux attendent les chiffres de l'inflation américaine pour avoir des indications sur les taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,4 % à 7 614,9 points. L'indice de référence a baissé de 0,7 % au cours de la semaine précédente.

Globalement, les observateurs du marché attendent les données sur l'inflation américaine de janvier, prévues mardi, après que l'indice révisé des prix à la consommation (IPC) de décembre ait indiqué un ralentissement de l'inflation. Les analystes d'ANZ continuent de considérer le mois de novembre comme le point de départ du cycle au cours duquel la Reserve Bank of Australia pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt, une décision qui pourrait être influencée par les chiffres de l'inflation aux États-Unis.

À Sydney, les actions du secteur de la santé ont chuté de 3,2 %, marquant leur pire journée depuis la mi-octobre 2023, après que la société de biotechnologie CSL ait annoncé un revers dans un essai clinique sur un médicament cardiovasculaire en parallèle des résultats. L'action la plus chère de l'indice de référence a terminé en baisse de 4,8%.

Le sous-indice de l'énergie a clôturé en baisse de 1 %, atteignant son niveau le plus bas depuis le 24 janvier, sur fond de chute des prix du pétrole.

Woodside, l'une des principales entreprises du secteur, a chuté de 2,2 %, tandis que Santos a terminé la journée avec une hausse de 0,3 %.

Les minières les plus importantes ont également baissé de 0,6 %, les géants miniers BHP Group et Rio Tinto perdant respectivement 0,5 % et 0,7 %.

À l'inverse, les valeurs financières ont clôturé la journée en hausse de 0,1 %.

ANZ Group a gagné jusqu'à 1,6 %, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2022, après que le prêteur ait déclaré son revenu de groupe du premier trimestre en ligne avec la moyenne trimestrielle de son revenu du premier semestre de l'exercice 2023.

Les grandes entreprises technologiques Xero et Wisetech Global ont augmenté respectivement de 2 % et de 1,8 %, le sous-indice technologique plus large terminant en hausse de 1 %.

Les actions de JB Hi-Fi ont grimpé de 7,5 % pour atteindre leur plus haut niveau et devenir le plus grand gagnant de l'indice de référence, après avoir battu les estimations du marché pour les résultats intermédiaires.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a terminé en baisse de 0,9 % à 11 757,97 points. L'indice de référence a atteint son plus bas niveau depuis le 24 janvier.