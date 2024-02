Les actions australiennes ont chuté pour la deuxième séance consécutive ce mardi, plombées par les valeurs des matières premières, alors que les investisseurs attendent la décision de la banque centrale nationale sur les taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,5% à 7585,10 à 2315 GMT. L'indice de référence a chuté de 1% lundi.

La Reserve Bank of Australia (RBA) devrait maintenir ses taux d'intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de février, qui s'achèvera plus tard dans la journée, selon un sondage Reuters.

Les investisseurs attendent également les données du commerce de détail du quatrième trimestre du pays, qui devraient être publiées plus tard dans la journée, pour obtenir des indications plus claires sur les décisions de politique monétaire de la banque centrale.

En outre, l'inquiétude des investisseurs a été renforcée lorsque le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, dans une interview, a fermement repoussé les rumeurs de réductions imminentes des taux d'intérêt.

L'indice des métaux et des mines a chuté de 1,44 %, s'apprêtant à clôturer à son plus bas niveau depuis le 22 janvier, les contrats à terme sur le minerai de fer étant sous la pression d'une prudence persistante due à l'augmentation des stocks portuaires et aux inquiétudes persistantes concernant l'immobilier en Chine, le plus grand consommateur.

Les actions des grands groupes du secteur, BHP Group et Rio Tinto, ont baissé de 1,1 % et de 0,6 %, respectivement.

Les stocks d'or ont accentué la tendance à la baisse, chutant de 1,39%, soit la plus faible clôture depuis le 13 novembre 2023.

Les actions des mineurs d'or Northern Star Resources et Evolution Mining ont chuté de 1,2 % et 1,6 %, respectivement.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont perdu 0,2 %, les quatre grandes banques affichant une baisse comprise entre 0,1 % et 0,3 %.

Les valeurs énergétiques ont baissé de 0,3 %, le géant du secteur Woodside Energy ayant perdu 0,2 %, tandis que Santos a reculé de 0,3 %.

Les valeurs technologiques ont baissé de 1 %, dans le sillage de la chute de leurs homologues de Wall Street au cours de la nuit.

Xero a chuté de 1,6 %.

Les marchés néo-zélandais étaient fermés en raison d'un jour férié.