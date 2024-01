SINGAPOUR, 3 janvier - Le Bangladesh a presque triplé sa production d'électricité au charbon en 2023, selon une analyse Reuters des données gouvernementales, l'aidant ainsi à surmonter les pires pénuries d'électricité depuis plus d'une décennie et à réduire les coûts de production croissants.

Le charbon a pris une place prépondérante dans le mix électrique du Bangladesh en 2023 au détriment de combustibles plus propres, le gouvernement ayant du mal à payer les importations coûteuses de gaz naturel, de mazout et de diesel en raison de la diminution des réserves de dollars et de l'affaiblissement de la monnaie.

La production d'électricité à partir du charbon a atteint le chiffre record de 21 milliards de kilowattheures (kWh) en 2023, contre 7,9 milliards de kWh en 2022, selon une analyse des rapports opérationnels quotidiens de la Power Grid Company of Bangladesh (PGCB).

"La part du charbon devrait encore augmenter cette année, car une nouvelle unité devrait être mise en service. La dépendance à l'égard du gaz devrait rester stable et l'utilisation de combustibles liquides devrait diminuer", a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de l'énergie.

La part du charbon dans le mix énergétique pour la production d'électricité est passée de 8,9 % en 2022 à 14,2 % en 2023, selon les données du PGCB, tandis que la part du gaz naturel est passée de 51 % en 2022 à 55,2 % en 2023, ce qui représente la première augmentation en quatre ans.

Cependant, la part du gaz naturel l'année dernière était bien inférieure à la moyenne d'environ 66 % au cours des dix années précédant 2022, car les prix internationaux élevés de ce combustible ont limité son utilisation. Les réserves locales de gaz, qui s'amenuisent, et le GNL, provenant principalement du Qatar, sont les principales sources de gaz pour le pays.

Le charbon et le gaz naturel ont principalement progressé au détriment des combustibles liquides tels que le mazout et le diesel, dont la part dans la production d'électricité est passée de 29,6 % en 2022 à 20,1 % en 2023, selon les données.

Le Bangladesh, qui compte plus de 170 millions d'habitants et qui est le deuxième exportateur mondial de vêtements, fournissant des détaillants mondiaux tels que Walmart, H&M et Zara, a été confronté à des coupures d'électricité imprévues pendant trois jours sur quatre en 2023.

Les pénuries globales ont augmenté de près de 40 % en glissement annuel pour atteindre 2,7 milliards de kWh en 2023, soit 2,8 % de la demande, selon les données du PGCB, les pénuries s'atténuant au second semestre de l'année en raison de l'augmentation de la production des centrales au charbon.

À l'instar d'autres grandes économies asiatiques comme l'Inde et le Viêt Nam, le Bangladesh a augmenté son utilisation de charbon relativement peu coûteux pour répondre à la forte croissance de la demande d'électricité, qui a augmenté de plus de 5 % en 2023.

L'augmentation de la production d'électricité à partir de charbon a également permis à ce pays d'Asie du Sud de réduire ses coûts de production moyens pour la première fois en quatre ans.

Le coût de la production d'électricité était en moyenne de 5,23 taka du Bangladesh (4,78 cents américains) par kWh au cours des 11 mois se terminant en novembre, soit environ 9 % de moins qu'en 2022.

Le Bangladesh, qui figure parmi les dix économies les plus dépendantes des combustibles fossiles pour la production d'électricité, espère renforcer ses références vertes cette année en doublant sa capacité solaire et en mettant en service une centrale nucléaire longtemps retardée.

Toutefois, les combustibles fossiles continueront à dominer la production d'électricité dans les années à venir et les énergies renouvelables ne devraient pas représenter plus de 5 % de la production totale au cours de la décennie, selon les responsables de l'industrie.

(1 $ = 109,5000 taka) (Reportage de Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Christian Schmollinger)