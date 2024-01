Les compagnies américaines d'électricité et de gaz naturel se préparaient vendredi à un froid extrême pendant le week-end du Martin Luther King Day, qui devrait entraîner une demande de gaz record tout en réduisant les approvisionnements par le gel des puits.

La baisse des réserves de gaz en période de forte demande pourrait mettre à l'épreuve les réseaux électriques dans les régions durement touchées. Les tempêtes hivernales de 2021 et 2022 ont provoqué des dégâts considérables et des pannes d'électricité, en partie parce que de nombreuses centrales électriques n'avaient pas assez de combustible pour fonctionner.

La production de gaz américaine était en passe de chuter de 3,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd), soit 3,4 %, au cours des cinq derniers jours pour atteindre un niveau préliminaire de 104,5 bcfd sur 10 semaines vendredi, selon la société financière LSEG. [NGA/]

Cette baisse est faible comparée aux pertes totales d'approvisionnement en gaz d'environ 19,6 milliards de pieds cubes pendant la tempête d'hiver Elliott en décembre 2022, et de 20,4 milliards de pieds cubes pendant la tempête d'hiver Uri en février 2021, selon les données de LSEG.

Néanmoins, la demande américaine de gaz, y compris les exportations, devrait atteindre 165,9 milliards de pieds cubes par jour le 15 janvier, 174,3 milliards de pieds cubes par jour le 16 janvier et 172,9 milliards de pieds cubes par jour le 17 janvier, selon LSEG.

Ces prévisions de demande journalière dépasseraient le record historique actuel de 162,5 milliards de pieds cubes par jour établi le 23 décembre 2022 pendant Elliott, selon les données énergétiques fédérales de S&P Global Commodities Insights.

"SOYEZ TRÈS PRUDENTS"

Le gel devrait se déplacer du nord-ouest du Pacifique vers le centre et l'est du pays au cours des prochains jours. Les opérateurs de réseaux électriques qui se trouvent sur son passage ont déjà demandé aux propriétaires de groupes électrogènes de préparer leurs unités à fonctionner avant que la demande d'électricité ne commence à augmenter.

Signe de ce qui pourrait se produire, les prix de l'électricité du lendemain au centre de distribution de Mid Columbia, dans le nord-ouest du Pacifique, sont montés en flèche ces deux derniers jours, atteignant un sommet de 16 mois d'environ 850 dollars par mégawattheure (MWh). Ce chiffre est à comparer aux moyennes de 81 dollars en 2023 et de 52 dollars entre 2018 et 2022.

"Les propriétaires de générateurs doivent faire très attention à l'entretien de leurs équipements afin qu'ils ne gèlent pas dans le froid... d'autant plus que les gazoducs pourraient être limités au fur et à mesure que la vague de froid progresse", a déclaré PJM Interconnection dans un communiqué.

PJM est le plus grand opérateur de réseau électrique du pays, couvrant des parties de 13 États, de l'Illinois au New Jersey.

Plusieurs producteurs d'électricité ont accepté de payer 1,2 milliard de dollars à PJM pour régler un différend après avoir été incapables de fonctionner lorsque PJM les a sollicités pendant Elliott.

L'opérateur de réseau Southwest Power Pool (SPP) et l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) ont également émis des avis météorologiques.

Selon les météorologues d'AccuWeather, les températures nocturnes à Midland, au Texas, dans la région des schistes permiens, le plus grand bassin de production de pétrole et le deuxième plus grand bassin de production de gaz du pays, tomberont sous le point de congélation chaque nuit du 13 au 16 janvier, avec un minimum de 6 degrés Fahrenheit (moins 14 degrés Celsius) le 15 janvier.

Le temps glacial peut entraîner ce que l'on appelle des "freeze-offs", qui peuvent réduire la production de pétrole et de gaz.

LES PRIX GRIMPENT

Les prix de l'électricité au PJM West Hub, qui couvre une zone allant du nord-ouest de la Pennsylvanie à Washington, D.C., étaient en passe d'être multipliés par cinq, passant d'environ 35 dollars par MWh vendredi à environ 170 dollars la semaine prochaine, selon LSEG et l'Intercontinental Exchange (ICE).

Il s'agirait du prix le plus élevé pour l'électricité de PJM West le lendemain depuis décembre 2022, lorsqu'il avait atteint 179 dollars par MWh. Il s'est établi en moyenne à 37 dollars en 2023 et à 42 dollars entre 2018 et 2022.

Les prix du gaz au comptant au point de référence américain Henry Hub en Louisiane, quant à eux, étaient en passe de passer d'environ 3,15 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) vendredi à environ 4,54 dollars la semaine prochaine, selon les données du LSEG et de l'ICE.

Ce serait le prix le plus élevé le lendemain pour le gaz Henry Hub depuis décembre 2022, lorsqu'il a atteint 7,20 $ par mmBtu. Il s'est établi en moyenne à 2,54 dollars en 2023 et à 3,61 dollars entre 2018 et 2022.