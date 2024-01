Selon Jeremy Knop, directeur financier d'EQT, si les prix du gaz naturel restent inférieurs en 2024 et que les activités de forage et autres activités connexes diminuent, le marché pourrait dépasser les prévisions à la fois à la baisse et à la hausse l'année prochaine, alors qu'il cherche à trouver un équilibre.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont terminé l'année 2023 avec la plus forte baisse en pourcentage depuis 2006, en raison d'une production record, de stocks abondants et d'un hiver doux.

Il existe un risque de surcouverture qui ferait que l'entreprise ne profiterait pas de prix plus élevés lorsque la demande reprendrait, a déclaré M. Knop lors de la conférence de Goldman Sachs sur l'énergie, les technologies propres et les services publics, qui s'est tenue à Miami jeudi.

Les prix du gaz naturel ont fortement chuté en 2023 par rapport aux 10 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) fixés en 2022 à la suite des perturbations causées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Le directeur financier de Chesapeake Energy, Mohit Singh, a déclaré lors de la conférence que la production du bassin de Haynesville en Louisiane, au Texas et dans l'Arkansas pourrait chuter au premier trimestre 2024 en raison de l'augmentation de la production et de la diminution du nombre d'appareils de forage.

La société vise à augmenter le nombre de ses accords d'achat de GNL après avoir signé des accords avec Gunvor et Vitol. Elle s'est fixé pour objectif de porter ces accords de vente à 20 % de la production totale, contre 6 % actuellement. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru et de Scott DiSavino à New York ; rédaction de Sriraj Kalluvila)