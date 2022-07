Bourse Zurich: en hausse en l'absence de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la semaine en hausse lundi matin, en l'absence remarquée de Wall Street qui restera fermée. Par conséquent, les indicateurs macroéconomiques demeureront au centre de l'attention des intervenants.

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, soutenue en fin de séance par un courant acheteur après une nouvelle semaine morose et avant un week-end férié de trois jours. Wall Street sera en effet fermée ce lundi en raison de la fête nationale américaine et des commémorations de l'indépendance.

Les marchés restaient cependant sous pression en raison notamment de l'accélération de l'inflation et de la hausse des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine (Fed), a remarqué John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire. Les volumes devraient rester faibles avec la fermeture des marchés outre-Atlantique.

Selon M. Plassard, "les indices européens devraient tenter un rebond technique ce matin dans une séance qui devrait être peu active".

En Suisse, les prix à la consommation ont fortement augmenté en juin, toujours portés par l'envolée des tarifs pour les hydrocarbures mais aussi de certains produits alimentaires. L'indice des prix à la consommation (IPC) a accéléré de 3,4% sur un an en juin, après avoir crû de 2,9% en mai, de 2,5% en avril et de 2,4% en mars. Comparé au mois précédent, l'IPC a augmenté de 0,5% à 104,5 points.

A 09h15, l'indice vedette SMI prenait 0,72% à 10'848,42 points. Le SLI gagnait 0,79% à 1662,13 points et le SPI avançait de 0,64% à 13'968,64 points.

Sur les trente titres du SLI, 26 gagnaient du terrain alors que quatre en cédaient.

Geberit (+2,5%) menait la danse, devant Sonova (+1,8%) et Givaudan (+1,6%). L'équipementier de salles de bain bénéficiait d'un commentaire positif d'UBS, qui recommande désormais le titre à l'achat et a relevé son objectif de cours.

A l'opposé, AMS Osram (-5-9%) fermait la marche, loin derrière Kühne+Nagel (-0,4%) et Parnters Group (-0,3%). La maison JP Morgan a abaissé sa recommandation "neutral", contre "overweight", et estime que l'endettement de l'entreprise est trop important.

Les poids lourds étaient dans la moyenne. Novartis prenait 1,2%, Roche 0,8% et Nestlé 0,5%.

Sur l'indice élargi SPI, DKSH (+1,3%) était porté par le rachat du distributeur allemand d'ingrédients alimentaires d'origine végétale Georg Breuer (GBFI).

